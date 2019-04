Zlobivý talent Sparty Hložek: mazácký gól a porušený zákaz s dresem | iSport.cz

Výhra, vy jste ji trefil svým gólem. Víc spokojený být asi nemůžete, že?

„V první půli jsme měli několik příležitostí, ze kterých šlo vstřelit gól, ale přišlo mi, že jsme měli málo náběhů a různého probíhání mezi obránci. O poločase jsme si to v šatně vyříkali a pak jsme po takové situaci šli do vedení. David Moberg Karlsson proběhl kolem beka, poslal mi to hezky pod sebe a zaplaťpánbůh, že to tam spadlo.“

Na to, že jste byl ve vápně soupeře, jste měl na střelu dost času, dokonce jste si dovolil míč ještě zpracovat.

„Bylo to tím výborným balonem od Davida. Ani jsem se neohlížel kolem sebe, dal jsem si to intuitivně na dva doteky a myslím, že jsem i docela dobře zakončil.“

Ve sparťanské sestavě platíte v 16 letech stále za benjamínka. Jak se cítíte na hřišti?

„Asi je znát, že každým zápasem získávám zkušenosti. Proti Zlínu jsem se cítil dobře. Vstřelil jsem gól, což je pro mě motivace do dalších utkání.“

Byl to třetí ligový zápas bez Bořka Dočkala. Je znát, že vám chybí?

„Bořek nám chybí hodně. To je jasné. Má velký přehled o hře, umí dát kolmou přihrávku, má dobrou střelu. Ale Kaku (Guélor Kanga) je stejný typ jako on, takže se mi s ním spolupracuje velmi dobře.“

Nyní je na programu derby. Za chlapy vaše první. Už to máte v hlavě?

„Na první derby se těším hodně. Na Slavii jsem ještě nehrál. Zažil jsem tam zápas se sedmnáctkou, to byl krásný pocit, ale před vyprodaným Edenem to bude úplně něco jiného.“

Nešlo si nevšimnout, jak jste věnoval dres fanouškovi, který držel transparent s vaším jménem. Co tam bylo napsáno?

„Bylo tam moje jméno a něco ve smyslu, abych věnoval dres. My jsme to měli zakázané, abychom po zápasech rozdávali dresy. Ale kluci, když viděli ten transparent, tak mě vyhecovali a věnoval jsem ho.“

Bylo to pro nějakou dívku?

„Ano“ (směje se)

Takže nyní ho budete muset zaplatit?

„To asi budu muset.“

Po zápase s Plzní jste říkal, že jste na hřišti méně nervózní, než když stojíte před novináři. Změnilo se na tom něco?

„Asi ne. Nevím, co na to odpovědět.“ (směje se)

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 67. Hložek, 70. Tetteh Hosté: Sestavy Domácí: Nita – Zahustel, Štetina, Costa (C), Matěj Hanousek – M. Hašek (57. Plavšić), Sáček – Hložek, Kanga, Moberg Karlsson (88. Civić) – Drchal (62. Tetteh). Hosté: Rakovan – Matejov (80. Džafić), P. Buchta, Gajič, Li. Holík, Bartošák – Čanturišvili, Hlinka, Hnaníček (88. Jakubov), Jiráček – Železník (C) (72. Vyhnal). Náhradníci Domácí: Tetteh, Plavšić, Frýdek, Heča, Civić, Radaković, Plechatý Hosté: Vyhnal, Podio, Džafić, Jakubov, Dostál, Slaměna, Cedidla Karty Domácí: Kanga Hosté: Čanturišvili, Hnaníček Rozhodčí Zelinka – Hrabovský, Novák Stadion Generali Arena, Praha-Bubeneč Návštěva 9 325 diváků

