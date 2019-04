Nadstavba FORTUNA:LIGY: jak se postupuje do LM a EL | iSport.cz

Mistr FORTUNA:LIGY

Třetí předkolo mistrovské části Ligy mistrů.

Pozn.:

1. Pokud se vítěz Ligy mistrů zároveň kvalifikuje ze své domácí soutěže do základní skupiny LM (velmi pravděpodobné), půjde český mistr do play off (4. předkola) LM. Což znamená, že v případě vyřazení má jistotu základní skupiny EL.

2. Pokud nenastane varianta 1 a mistr navíc ve třetím předkole vypadne, přesune se do mistrovské části 4. předkola EL.

Vicemistr FORTUNA:LIGY

Druhé předkolo nemistrovské části Ligy mistrů.

Pozn.: V případě vyřazení z 2. předkola LM se vicemistr přesune do 3. předkola EL, do standardní části (nemistrovské). V případě postupu alespoň do 3. předkola LM má vicemistr jistou základní skupinu EL.

Vítěz Mol Cupu

Třetí předkolo Evropské ligy.

Pozn.: Poražený finalista se z tohoto titulu ničeho neúčastní.

3. tým FORTUNA:LIGY

Druhé předkolo Evropské ligy.

4. tým F:L/vítěz skupiny o účast v EL

Druhé předkolo Evropské ligy.

Pozn.: Čtvrtý tým ligy půjde do pohárů buď přímo, nebo po vítězné baráži s vítězem skupiny o účast v EL (neboli 7. v konečné tabulce F:L). Čtvrtý tým půjde do baráže, když se vítězem MOL Cupu stane mužstvo, které neskončí ve F:L do třetího místa. Aktuální příklad: Liga v pořadí Slavia, Plzeň, Sparta, vítěz MOL Cupu Bohemians/Baník, do baráže půjde ze 4. místa Jablonec.

5. tým F:L/vítěz skupiny o účast v EL

Druhé předkolo Evropské ligy.

Pozn.: Pátý tým F:L nemůže jít do Evropy přímo. Buď nepůjde vůbec (jako v příkladu výše), nebo si bude muset účast uhrát v baráži s vítězem skupiny o účast v EL (neboli 7. v konečné tabulce F:L).

Aktuální příklad: Liga v pořadí Slavia, Plzeň, Sparta, Jablonec, vítěz MOL Cupu Slavia/Sparta, do baráže půjde z 5. místa Baník.

Zajímavosti:

1. Pokud vítěz MOL Cupu zároveň skončí sedmý v prostřední skupině nadstavby, baráž o EL se nehraje.

Aktuální příklad: Patrně pouze Baník, kdyby spadl do prostřední skupiny a zároveň vyhrál pohár. Slavia ani Sparta tam skončit určitě nemůžou, Bohemians prakticky jenzázrakem.

2. Pozor, o pořadí po nadstavbě (skupina o titul a o záchranu) rozhoduje při bodové rovnosti vyšší počet bodů po základní části, poté vzájemné zápasy rovněž v základní části. Případně další kritéria.