Sparta jde do derby bez Dočkala. Náhrada Kanga může stvrdit svou proměnu | iSport.cz

Čeká se oslava fotbalu. Střet dvou nejlepších týmů jara, tuzemská klasika. Slavia versus Sparta. Tahle tradiční řež však s velkou pravděpodobností bude postrádat jeden zásadní element. Bořka Dočkala, generála letenské armády. „Jeho situace se prakticky nezměnila,“ pokrčil rameny po pondělní výhře nad Zlínem trenér Sparty Zdeněk Ščasný.

Ani další dny zásadní progres nepřinesly. Je proto vysoce nepravděpodobné, že by Dočkal nedělní hit stihl. Pro rudé je to nepochybně citelná ztráta. Pokud by mohli do týlu nepřítele vyslat duo Dočkal a Kanga, jejich šance na úspěch by šly rapidně nahoru. Sice dosud máme pouze jeden vzorek souhry zmíněné dvojice, ovšem obrovsky vypovídající. Před měsícem Sparta v Generali Areně roztrhala Viktorii Plzeň 4:0 a Kanga s Dočkalem byli hnacími motory domácí smrště.

Tahle dvouhlavá saň ale zítra večer v Edenu chrlit ofenzivní myšlenky nebude. Tedy téměř určitě ne. „Ale ukázali jsme si, že to jde i bez Bořka. Ale všichni samozřejmě budeme rádi, až se dá úplně do kupy a bude s námi na hřišti,“ nechal se slyšet další sparťanský polař Michal Sáček.

Při očekávané Dočkalově absenci tak Letenským nezbývá, než se upnout ke Kangovi. K jeho kreativitě, k jeho myšlenkám, k faktu, že tyhle velké zápasy jsou pro něj jak stavěné. Samozřejmě, pokud by byl Dočkal na place, zásadně by to gabonskému reprezentantovi pomohlo.