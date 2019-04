Test odolnosti. Kuzmanovič jde proti "své" Opavě: Ve hře je speciální odměna | iSport.cz

Nemanja Kuzmanovič přestoupil z Opavy do Baníku Ostrava • Twitter.com/FC Baník Ostrava

Ostravští Nemanja Kuzmanovič a Milan Baroš se dostali ve druhém poločase zápasu s pražskou Duklou do velké šance, ale v zakončení si dávali přednost a gól nedali • Sport

Zimních přestupů na trase Opava – Ostrava mohlo být víc, z různých důvodů však nakonec do Baníku dorazil jen Nemanja Kuzmanovič. Transfer vzbudil velký rozruch už v lednu, pravý křest ohněm však přijde až zítra ve velkém slezském derby. Poprvé se postaví Opavě, ve které čtyři a půl roku působil, svými góly ji vrátil do ligy a na podzim v dresu SFC dokonce nosil kapitánskou pásku. „Chápu, že mi to fanoušci musejí dát sežrat. Nemám s tím problém,“ říká srbský fotbalista.