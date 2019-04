Mandous po ligové premiéře v 27 letech: Užil jsem si to, chyběl lepší výsledek | iSport.cz

Jak si budete pamatovat svoje ligové poprvé?

„Užíval jsem si to. Hned ze začátku jsem se chytil dobrým zákrokem a pak už to šlo skoro samo. Slávisti měli hodně střel, s čímž jsem počítal, protože mají výborné hráče. Ve druhé půli nás zatlačili ještě víc, fanoušci je hnali dopředu. Škoda výsledku: kdybychom uhráli bod, bylo by to super.“

Kdy jste se dozvěděl, že budete chytat místo obvyklé jedničky Miloše Buchty?

„V pátek na tréninku, takže jsem měl dost času se na to nachystat. Nervozita byla jen trochu na hotelu, ale když jsme před zápasem přišli na rozcvičku, už to bylo v pohodě. Žádný problém.“

Je vám sedmadvacet, což je na ligovou premiéru nezvykle vysoký věk. Doufal jste, že to v této sezoně vyjde?

„Tvrdě jsem pracoval a tohle byla odměna. Úplný nováček ale nejsem, v minulé sezoně jsem chytal slovenskou ligu v Žilině.“

Slávisté často dělají ze soupeřova gólmana brankáře kola a i vy k tomu máte dost blízko. Co vám po zápase říkali?

„Gratulovali mi a já jim za to děkuju. Věděli, že to byl můj první ligový zápas, a proto asi tak často zkoušeli střílet.“

Mimochodem, jak se vám ve druhém poločase chytalo před slávistickým kotlem? Hned na začátku jste zaváhal s odkopem a trefil jste dotírajícího Josefa Hušbauera.

„Měl jsem dvě myšlenky: nakopnout to nebo rozehrát po zemi, jenže už tam byl Hušbauer. Měl jsem to nakopnout, protože už na nás nalezli. Jinak pod Tribunou Sever se mi chytalo dobře, Slavia má výborné fanoušky.“

Před zápasem jste měli šanci být šestí a hrát o titul, místo toho půjdete z osmého místa do prostřední skupiny a zahrajete si play off o Evropskou ligu. Mrzí vás to?

„Chtěli jsme vyhrát, což byl první předpoklad k tomu, abychom mohli skončit šestí, ale už tohle se nám nepovedlo. Teď nás čeká Zlín a my do toho půjdeme s tím, že se chceme poprat o Evropskou ligu. Zlín je vždycky nepříjemný a hodně soubojový tým, ale máme týden na přípravu. Chceme jít dál.“

Chtěl byste u toho znovu být na hřišti a přeskočit konkurenta Buchtu?

„Miloš má roky, ale taky kvalitu. Pořád chytá výborně. Je to na trenérech, oni musí rozhodnout.“

