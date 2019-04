Tři trenéři o zájmu Sparty. Pěkná věc, ale musí to dávat logiku, řekl Jílek | iSport.cz

„Je úplně zbytečné to řešit, já jsem žádnou nabídku nedostal. Na rozdíl od novinářů nespekuluju a až něco přijde, budu to řešit. Já nemám co řešit," řekl Vrba na tiskové konferenci po vítězství Plzně 4:0 nad Duklou Praha v závěrečném 30. kole základní části první ligy. Podle trenéra Západočechů informace o zájmu Letenských nikterak nenabouraly přípravu na utkání s Duklou. „Připadalo vám, že jsem nějak narušenej?“ odpověděl otázkou Vrba.

Se Spartou prý nejednal ani kouč Bohemians Hašek, který patří podle informací iSport.cz mezi pětici vybraných kandidátů (Vrba, Jílek, Hašek, Svědík, Gul´a) a favoritem byl i podle bookmakerů sázkových kanceláří. Devětačtyřicetiletý kouč už v minulosti na Letné působil jako hlavní kouč i asistent.

„Nikdo mě ze Sparty nekontaktoval. Nedovedu si představit, že bych nedokončil sezonu na Bohemce," uvedl Hašek po remíze 1:1 na Slovácku, po které ho s Bohemians čeká pět zápasů v nejhorší nadstavbové skupině o záchranu.

Nabídku od Sparty zatím nedostal ani olomoucký Jílek. Ten navíc před pár dny o dva roky prodloužil smlouvu se Sigmou. „Musím říct, že samozřejmě aspoň mediální zájem Sparty je svým způsobem potěšující. Doposud žádný kontakt ani jednání neproběhly, těžko pak můžu mluvit o nějakém rozhodování, myšlenkách. Odvíjelo by se to až od případného jednání," uvedl Jílek po prohře 1:2 na Slavii, po níž Sigmu čeká prostřední skupina nadstavby o Evropu a semifinálové dvojutkání se Zlínem.

„V této chvíli jsem trenérsky vázaný tady a všechno jsou to hypotézy a spekulace. Zájem, pokud přijde, je pěkná věc, je to o nastavení principů, zásad. Pokud to bude dávat logiku, tak se o tom můžeme bavit," dodal Jílek.

Na Letné stejně jako Hašek už v minulosti působil, dělal tam asistenta trenéra. „Byl jsem v takové pozici, která je těžko srovnatelná s hlavním trenérem, který je na ráně a má plnou odpovědnost. Možná jsem poznal fungování zázemí, nároky. Mohu se podle toho nějak orientovat, ale nevím, jestli je to pomocné. Moje pozice tenkrát s Vítězslavem Lavičkou byla úplně jiná a nesrovnatelná," uvedl Jílek.

Zdeněk Ščasný byl odvolán z funkce po středeční porážce Sparty 0:3 v semifinále domácího poháru v derby na Slavii. Mužstvo dočasně převzal dosavadní asistent Michal Horňák a v premiéře s ním zvítězil 3:0 v Opavě.

