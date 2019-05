Kopecký: Slavia má titul skoro v kapse. Limberského bych posadil | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Slavia - Plzeň 3:1. Klíčový duel o titul rozhodl infarktový závěr! VŠECHNA VIDEA ZDE

Splnil nedělní hit v Edenu vaše očekávání?

„Slavii jsem věřil víc než Plzni – a oprávněně. Přestože to dlouho bylo 0:0, šla si za vítězstvím až do konce. Tři góly v posledních deseti minutách jsou výborná vizitka. I když jsem čekal, že to pro slávisty bude jednodušší zápas. Ovšem Plzeň byla perfektně připravená, a kdyby dala gól, mohlo se to vyvíjet úplně jinak. Jenže…“

Jenže?

„První poločas byl hodně takticky svázaný, skoro jsme neviděli gólovou šanci. Slavia měla víceméně pořád tlak a snažila se útočit, ale pozorná Plzeň ji nepouštěla do tutovek.“

Čím to, že neuhrála aspoň remízu?

„Překvapilo mě, jak moc byla bolavá po stranách: stopeři Hejda s Brabcem zahráli výtečně, zato Řezník s Limberským byli na krajích obrany slabší.“

David Limberský se přitom dlouho držel, ale na konci selhal. Smolař zápasu?

„Nechci ho prvoplánově hanit, ale potřebuje větší konkurenci. Dva góly šly za ním: nebyl ve svém prostoru a pak zavinil penaltu. Teď ho čeká obrovský tlak. Bude se mluvit o tom, že už na to nemá, a ne poprvé.