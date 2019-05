Trest pro Slavii platí. Jeden zápas bez kotle jí ale mohou prominout | iSport.cz

Slavia měla mít původně uzavřenou severní tribunu už na nedělní zápas druhého kola nadstavby a přímý souboj o titul s Plzní. Odvolací komise ale na žádost policie z bezpečnostních důvodů vyhověla klubu s prosbou o odložení trestu a Pražané tak měli proti Viktorii podporu "kotle". Policie se podle komise obávala, že by se fanoušci ze severní tribuny přesunuli na jižní a dostali by se do blízkosti sektoru hostů.

Po uplynutí půlky trestu, tedy po středečním utkání proti Jablonci, se může Slavia obrátit na disciplinární komisi s žádostí o prominutí zbytku postihu. To se stane s jistotou, protože druhé dotčené utkání bude to proti Spartě, a především – s velkou pravděpodobností po něm slávisté zdvihnou nad hlavu mistrovský pohár.

Na výjimečnost takového okamžiku ovšem disciplinární komise pohlížet nebude. „To pro nás nehraje roli. Jediné, co zohledníme, je chování slávistických fanoušků v utkání proti Plzni, a tam jsem žádné nepřístojnosti nezaznamenal, a v nadcházejícím zápase proti Jablonci,“ říká Richard Baček, předseda disciplinární komise.

V překladu to je jednoduché: vzorní fandové = plný Eden na mimořádné ligové finále.

Fanoušky ze severní tribuny přesune klub při utkání s Jabloncem na jižní tribunu. Příznivci, kteří mají permanentku na jihu, se mohou přesunout na náhradní místa v dražším sektoru, pokud nebudou chtít být součástí "kotle".

Slávisté v neděli s podporou severní tribuny porazili Plzeň 3:1 a v čele tabulky mají před západočeským rivalem už pětibodový náskok. Pokud ve středu s Jabloncem získají více bodů než Viktoria proti Spartě, zajistí si titul.