Střelec Jiráček: Nastavili jsme si pravidla. Nikdo nehraje podle sebe | iSport.cz

Výsledek nad očekávání?

„Chtěli jsme doma vyhrát, a to se nám povedlo. Že to skončilo 3:1, je na jednu stranu super. Na druhou nás mrzí inkasovaný gól. Pohárová matematika se vstřelenými góly venku je trošku šílená. Ale minule nám pomohla.“

Při vašem gólu šel míč od břevna. Měl jste obavy, zda skončí v síti?

„Samozřejmě jsem to od břevna nechtěl dávat. (úsměv) Zaplaťpánbůh to tam spadlo. Trošku jsme změnili taktiku. Jako celé mužstvo poctivě bráníme, chodíme do protiútoků a vpředu se můžeme opřít o Poznyho (Poznara). Ten udrží hodně balonů. Sice nemáme tolik balon na kopačkách, ale jsme mnohem nebezpečnější než dřív.“

Cítíte se uvolněněji pod novým trenérem?

„Výsledky mluví za všechno. Ale neřekl bych, že je to jen o novém trenérovi. Některé věci jsme si v šatně vysvětlili, nastavili pravidla. Zatím se jich držíme a na hřišti se nám to vrací. Vrátili jsme se k rozestavení se třemi stopery, se kterým se nám dařilo pod trenérem Bílkem. Každý ví, jak se má chovat a co má dělat. Nikdo si nehraje podle sebe.“

Jak se vám líbil debutant Martin Cedidla?

„Musím ho pochválit. Neměl to s Mešanovičem a Komličenkem vůbec jednoduché, ale zvládl to za mě velmi dobře. Při jedné situaci mi sice zatrnulo, ale jinak byl všude včas. Na to, že nemá de facto žádné ligové zkušenosti, se s tím popasoval fantasticky.“