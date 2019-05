Los ve stylu "Pauly" je minulostí. Jaké změny ještě MOL Cup čekají? | iSport.cz

Proč chce první muž českého fotbalu změnit způsob losovací procedury? Protože na začátku dubna vzbudil velké pochybnosti průběh losování semifinále MOL Cupu. Tehdy byl do hlavní role obsazen generální sekretář asociace Jan Pauly, jenž velmi nešťastným způsobem tahal míčky ze skleněné mísy, což jen podpořilo předchozí spekulace o pojištěném losu.

Ke všemu video s jeho průběhem se stalo na sociálních sítích velmi populární a fanoušci spekulace rozhodně nesmetli se stolu. „Musíme přijít s něčím novým. V diskuzích se objevuje i forma transparentního pavouka, kdy by bylo dopředu jasno, kdo se s kým může potkat,“ nabídl další variantu Malík.

Asociační předseda vysvětlil i dohady ohledně přidělení pořadatelství finálového utkání MOL Cupu mezi Slavií a Baníkem (22. května), které se nakonec uskuteční v Olomouci. Původní návrh přitom zněl takto: v případě finalistů z Čech se bude hrát na Letné, finále dvou moravských klubů by se uskutečnilo v Olomouci. Jestliže proti sobě půjde jeden moravský tým a jeden český, rozhodne los.

„Je chybou asociace, že jsme nepočítali s variantou, že do finále postoupí Baník. V tu chvíli Letná z logických důvodů vypadla ze hry. Vzhledem k dohadům o pořadateli jsem požádal pány Tvrdíka a Brabce, aby se domluvili na místě konání, které nebude vadit ani jedné straně s tím, že my to budeme respektovat. Jelikož k dohodě nedošlo, musel jsem rozhodnout. Nezbývalo nic jiného, než z hlediska bezpečnosti i dojezdové vzdálenosti svěřit pořádání finále Olomouci, byť se to Slavii nelíbí,“ prohlásil Malík s dodatkem, že umístit finálový souboj na Hanou bylo jediným smysluplným řešením.

Následně musel vstoupit i do vyhrocených debat, v jakých částech Androva stadionu budou fanoušci obou táborů. Slavia žádala kapacitně objemnější severní tribunu. Tu ale nakonec obsadí příznivci Baníku. „Stalo se tak na žádost policie, která má pozitivní zkušenosti s přesunem ostravských fanoušků na diskutovaná místa na stadionu. Upřednostnili jsme bezpečnostní hledisko před přáním Slavie, čímž jsme si logicky vyslechli hromadu připomínek,“ vysvětlil Martin Malík.