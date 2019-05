Škoda: Zasloužený titul. Neumím si představit, že by vyhrál někdo jiný | iSport.cz

Jak jste prožíval zápas na Baníku?

„Byly to hrozné nervy. Když se blížili k našemu vápnu nebo když míč letěl naším vápnem, krve by se ve mně nedořezal. Byl jsem nervózní. Ze začátku jsem byl v klidu, ale když to projíždělo vápnem, byl jsem hrozně nervózní. Můžete hrát výborně, ale dostanete blbý gól a zase by se to posouvalo. Jsem šťastný, že jsme to zvládli.“

Co jste si říkal při ráně Kuzmanoviče pár minut před koncem?

„To bylo strašné. Závěr byl těžký.“

Jak se cítíte jako mistr?

„Krásně. Konečně je to za námi. Sice ještě ne celá sezona, ale máme splněn cíl, který jsme si dali na začátku. Teď to z nás spadlo a už se budeme plně soustředit na pohár.“

Myslíte, že titul je zasloužený?

„Myslím, že jednoznačně. Kdybych to měl srovnat s tím minulým, tak před dvěma lety to od nás málokdo čekal. Tehdy jsme nehráli třeba tak dobře, ale věděli jsme, za čím jdeme. Tenhle titul jsme si fakt zasloužili. Celou sezonu jsme hráli kvalitně. Vůbec si nedokážu představit, kdybychom titul neudělali my, ale někdo jiný. To pro nás bylo nepředstavitelné.“

Teď jste byli na rozdíl od posledního titulu celou dobu favorité.

„Ano, před dvěma lety se od nás titul nečekal. Ztráceli jsme na Plzeň, bylo to do posledního kola. Teď jsme skoro od začátku vedli, měli jsme i devítibodový náskok. Bylo by obrovské zklamání, kdyby to nevyšlo. Nepřipouštěli jsme si to.“

Skoro každý čekal, že mistrem budete vy. Říkalo se, že hrajete nejlépe ze všech. Cítili jste z tohoto pohledu tlak?

„Jo. Tlak na nás byl velký. Sice jsme měli nějaký náskok, ale ta sezona byla náročná, dlouho jsme hráli v Evropě. Program byl těžký, bylo to i vidět, že jsme některé zápasy ztratili. Ale jak jsem říkal, nedovedu si představit, že by v téhle sezoně získal titul někdo jiný.“

Jaké budou oslavy?

„Přál bych si, aby byly velké, ale úplně velké být nemůžou. Za tři dny nás čeká strašně moc důležitý zápas, který chceme zvládnout. Chceme udělat double, který jsme si vysnili.“

Ale během zpáteční cesty vlakem si něco dopřejete, ne?

„Pivo si asi každý dá, ale určitě to nebude nic velkého.“

Před pěti lety jste si v Ostravě prožil chvíle hrůzy, že? Zachraňovali jste se tu po porážce a mohli jste spadnout…

„To byly úplně jiné pocity.“

Jak se Slavia za tu dobu změnila?

„Strašně moc. To se nedá ani nic říct.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: Laštůvka – Pazdera, Šindelář, Procházka, Stronati, Fleišman (C) – Fillo, R. Hrubý, Jirásek, Holzer (80. J. Šašinka) – O. Šašinka (58. Kuzmanović). Hosté: O. Kolář – Coufal, Ngadeu, Deli, Bořil – T. Souček, Traoré – Stoch (90+1. Zmrhal), Hušbauer (C), Ševčík (82. Frydrych) – Van Buren (72. Milan Škoda). Náhradníci Domácí: Budinský, Baroš, Kuzmanović, Šašinka, Bolf, Russmann, Wojatschke Hosté: Kovář, Zmrhal, Kúdela, Baluta, Škoda, Frydrych, Král Karty Hosté: Van Buren Rozhodčí Hrubeš – Koval, Dobrovolný Stadion Městský stadion, Ostrava-Vítkovice Návštěva 11 869 diváků

