Souček: Ve vlaku si dáme pivo navíc, ale titulem nekončíme. Chceme double! | iSport.cz

„Už proto, že jsem odehrál spoustu zápasů a týmu i hodně pomohl. Ale tímhle titulem nekončíme. Ve středu nás čeká finále poháru (v Olomouci proti Baníku), na což se musíme soustředit, abychom sezonu ještě vylepšili. Když jedeme domů vlakem, tak si můžeme dát jedno pivo navíc. Ale všichni se budeme maximálně soustředit na středu, protože Slavia v novodobé historii double ještě nezískala a pokud se to podaří, tak budeme všichni nadšení," podotkla opora Pražanů.

Jak se rodil váš druhý titul?

„Těžko, protože sezona byla strašně náročná. Hráli jsme domácí i evropský pohár. Jsme hrozně šťastní, že se nám titul podařilo uhrát už kolo před koncem.“

V Ostravě jste potřebovali remízu, nakonec to tak i dopadlo. Přijeli jste si pro ni?

„Ne, vůbec ne, protože my to neumíme. Kdybychom tak hráli, tak v Ostravě prohrajeme v 90. minutě 0:1. První poločas jsme zvládli výborně, měli jsme čtyři velmi dobré šance, akorát jsme je nedali. Ve druhém už to nebylo ono. Bylo to trošku opatrné a naštěstí pro nás aspoň remíza vyšla.“

V 86. minutě pálil nebezpečně domácí Kuzmanovič. Co vám blesklo hlavou, když míč letěl pod břevno?

„Co si tak vzpomínám, tak v posledních zápasech měl většinou soupeř vždycky jednu takovou střelu a skončila v šibenici. Naštěstí to Koly (Ondřej Kolář) výborně chytil. Byla to skvělá střela a Koly nás podržel. Velký dík i jemu.“

Na hřišti vás bylo opět hodně cítit. Měl jste první dvě šance Slavie, většina akcí šla přes vás. Je to tak, že jste se chtěl loučit ziskem titulu?

„Nevím, jestli loučit. Hlavně ten první titul (2017) ani tolik neberu za svůj, protože jsem půlku sezony byl pryč (v Liberci). Titul tam sice je, ale tohoto si cením daleko více. Už proto, že jsem odehrál spoustu zápasů a týmu i hodně pomohl. Takže si ho hrozně moc cením. Ale tímhle titulem nekončíme. Ve středu nás čeká finále poháru, na což se musíme hodně soustředit, abychom sezonu ještě vylepšili.“

Jak zvládnete oslavy titulu vzhledem k tomu, že už ve středu vás čeká další klíčový zápas sezony?

„Všichni jsme si řekli, že když jedeme domů vlakem, tak si můžeme dát jedno pivo navíc. Ale všichni se budeme maximálně soustředit na středu, protože Slavie v novodobé historii double ještě nezískala a pokud se to podaří, tak budeme všichni nadšení. I pro ty lidi, co chodí na fotbal a jezdí za námi po republice, to chceme udělat.“

