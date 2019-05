Fanoušky Slavie zdržel pepřový sprej. Proč je nevpustili včas na Baník? | iSport.cz

V čem byl tedy problém, když několik stovek Pražanů do Ostravy dorazilo včas, ale zápas sledovalo zhruba až od třicáté minuty? „Security odmítla vpustit choreo, buben, megafon a další věci. Trvala na tom, že to pustí až po odbavení všech fanoušků,“ říká pro deník Sport jeden z nejaktivnějších slávistických fanoušků známý pod přezdívkou Subhuman. „Šlo nám o jistotu, že to pustí. Klidně bychom jim všechno rozbalili hned za bránou,“ doplňuje.

Podle Baníku však byla předmětem sváru nedodržená dohoda „Nejprve měla proběhnout kontrola choreografie, pak měli být zkontrolováni všichni fanoušci, a pokud by nebylo nalezeno nic nepatřičného – nebezpečné předměty, pyro – a kontroly by proběhly klidně, bylo by choreo vpuštěno do sektoru. Fanoušci Slavie o tomto postupu byli dopředu v komunikaci mezi kluby informováni, nicméně na místě se odmítli podřídit,“ reagují Ostravané a dodávají, že jde o běžný postup, jenž například fanoušci Sparty či Opavy bez problémů respektovali.

Všední však nebylo to, co následovalo poté. Situace se vyostřila natolik, že jeden z pořadatelů zasahoval pepřovým sprejem. „Měli helmy, štíty, obušky, ale k žádnému násilí nedošlo, jen jsem dostal z metru přímo do očí pepřákem. Celkem asi čtyři lidi. Hodinu jsem neviděl, několikrát jsem zvracel, kůže mě pálí ještě teď. Naprosto nepřiměřená reakce, selhání jedince,“ popisuje Subhuman.

„Někdo z členů pořadatelské služby použil v sebeobraně obranný prostředek. Jednoznačně nás mrzí, že k tomuto incidentu došlo, nicméně rozhodně by nemohl nastat, pokud by došlo k realizaci předem stanovené domluvy,“ podotýká za Baník tiskový mluvčí Marek Lorenc. Ostravští příznivci se za své protějšky postavili pokřikem „Pusťte fanoušky“, což se splnilo zhruba po půlhodině, kdy byl hostující sektor plný. „Škoda těch nesmyslů okolo,“ uzavírá Subhuman.

Proběhne ve středu v Olomouci při finále MOL Cupu Baník Ostrava - Slavia již vše bez komplikací?

Očima fanoušků Slavie:

Jak probíhala situace před stadionem z vašeho pohledu?

Fanoušek subhuman83: “Security, přestože již měla pokyn od Baníku (řešil to náš klubový prostředník pro fanoušky, který u toho byl také), odmítla vpustit choreo a další věci jako buben nebo megafon jako první. A trvala na tom, že je pustí až po odbavení všech fanoušků. My jsme chtěli, aby pustili nejdřív věci – klidně s tím, že hned za branou choreo rozbalíme a necháme tam věci až do odbavení všech fanoušků. Chtěli jsme mít jen jistotu, že to tam pustí – ve chvíli, kdy by prošli všichni fanoušci a věci zůstaly venku, bychom neměli žádnou kontrolu nad tím, že to tam pustí.”

Fanoušek Libor, člen odboru přátel Slavie: “Věděl jsem, že bude problém s plachtou chorea, které bylo předjednané a schválené. A že nepůjdeme dovnitř, dokud nevpustí plachtu, což většina lidí dodržela. Stál jsem stranou a čekal. Na začátku byly otevřeny dvě brány, pak jednu zavřeli. Jako obvykle probíhalo více menších konfliktů.

Co se dělo potom?

Libor: “Zepředu zaznělo, že mají všichni ustoupit, že se bude plachta roztahovat. Nevím, jestli to byl pokyn pořadatelů nebo výkřik z davu. Každopádně to byl nesmysl, 200 lidí jen tak necouvne. U té jedné brány se to začalo strkat, zasáhlo i asi 8 těžkooděnců, jednoho kluka vyvedli a zase se stáhli. Pak už z davu fanoušci vyváděli ty zasažené sprejem. Asi čtyři lidi. Voda to prý zhoršuje, ale první instinkt je se opláchnout. Ale kde na fotbale vzít vodu, když nic nepustí dovnitř? Takže se tam ti lidé dusili a snažili si to nějak setřít.”

Byla řeč o konfliktech a strkanicích, byly tam tedy fyzické potyčky?

subhuman83: “Nedošlo k žádnému násilí. Kdyby toho pořadatele někdo fyzicky napadl, tak použití nějaké obrany pochopím. Tady to jednoznačně nebylo na místě a jsou na to desítky svědků. Já jsem to dostal od toho člověka z metru, přímo do očí. Už jsem párkrát dostal, ale tohle byl fakt mazec. Hodinu jsem neviděl, na kůži to pálí ještě teď, xkrát jsem zvracel. Kdyby to dostal někdo s nějakým onemocněním, tak šlus. Jednoho kluka z Berouna odvezli do nemocnice. Je otázka, jestli se vůbec pepřové spreje smí použít, pokud nejde o krajní nouzi, což tento případ rozhodně nebyl.”

Libor: “Ještě dodám, že stříkat komukoliv do obličeje tyhle věci je hrozná blbost. Notabene v davu, kde je konflikt automatický. Notabene soukromou firmou, ne policií. Tady u někoho může hrozit kolaps nebo záchvat. To nikdo nemůže předem vědět.”

Z vaší zkušenosti tedy není normální, že má pořadatelská služba pepřové spreje?

subhuman83: “To nebyla security ve stylu "pán ve vestě" - měli helmy, štíty, obušky, jako má policejní zásahovka. Ti tam byli taky. Žádný alespoň trochu rozumný člověk by se nepustil do konfliktu s někým takto ozbrojeným.”

Je takové jednání pro venkovní fanoušky normální?

Libor: “Pro člověka, který nezná výjezdy, by tohle musel být šok. Líbilo se mi, že kotel Baníku na začátku zápasu podpořil hostující fans. Moje prohlídka nebyla nikterak podrobná, jen jsem nepochopil, proč jsem si nemohl pronést prázdný batoh, kde jsem měl dres a šálu.”

Vyjádření Baníku Ostrava Fanoušci Slavie nedodrželi předem dohodnutý postup při vpouštění diváků a chorea na stadion, zcela stejný postup, který je běžný na většině prvoligových stadionů, který respektují i fanoušci Baníku při utkáních na Spartě nebo v Opavě, a který v Ostravě respektovaly všechny ostatní kluby. Tedy že nejprve měla proběhnout kontrola choreografie, pak měli být zkontrolováni všichni fanoušci, a pokud by během kontrol nebylo nalezeno nic nepatřičného (nebezpečné předměty, pyro) a kontroly by proběhly klidně, bylo by choreo vpuštěno do sektoru. Fanoušci Slavie o tomto postupu byli dopředu v komunikací mezi kluby informováni, nicméně na místě se však domluvenému postupu odmítli podřídit. Situace následně vyeskalovala v potyčku, při které někdo z členů pořadatelské služby použil v sebeobraně obranný prostředek. Jednoznačně nás mrzí, že k tomuto incidentu došlo, nicméně rozhodně by nemohl nastat, pokud by došlo k realizaci předem stanovené domluvy.

