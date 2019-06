Vrba: Na Fitzela se zeptejte vedení. Hrošovský? Teď v létě neodejde | iSport.cz

Mnohem více spokojenosti mu činí složení kádru, zisk čtyř posil (Hloušek, Kalvach, Mihálik, Herc) a také setrvání klíčového záložníka Patrika Hrošovského. „V tomto přestupním termínu neodejde,“ na rovinu řekl Vrba.

V nové sezoně bude na lavičce postrádat Dušana Fitzela, dlouholetého spolupracovníka, s nímž byl u národního týmu i na štaci v ruské Machačkale. „Změna to je, nicméně jde o rozhodnutí klubu. Víc se musíte zeptat vedení,“ dodal trochu kysele.

Fitzelovu úlohu přebírá Marek Bakoš, jenž po posledním zápase minulé sezony s Baníkem v slzách ukončil kariéru.

Trenére, nebyla dovolená příliš krátká? Sezonu jste skončili před čtrnácti dny…

„Nebylo to úplně optimální. Času moc nebylo. Většinou bývá mezi sezonami třítýdenní prostor, ale vzhledem k tomu, že nás brzo čeká liga a stejně tak předkolo Champions League, tak jsme bohužel mohli mít volno jen dva týdny. Reprezentanti, kteří si plnili povinnosti na srazech, mají dovolenou prodlouženou. Ale ostatní hráči, jimž se uzavřela sezona s koncem ligy, jsou na prvním tréninku všichni.“

Slavia se Spartou začínají o týden déle. O téhle variantě jste neuvažoval?

„Přiznám se, že ani nevím, kdy tyto kluby začínají. Starty přípravy jiných mužstev mě vůbec nezajímají.“

Stihnou si hráči za čtrnáct dní mentálně odpočinout?

„Většinou máte problém, že máme špatné přípravy. Proto jsme si to chtěli prodloužit, abyste takový problém s Plzní neměli. Snad to tedy zvládneme, příprava se nám povede a vy budete moct napsat, že to Viktoria bere vážně a chce se dobře připravit na náročnou sezonu.“

Stihl jste si odpočinout vy sám?

„Ano. Potkal jsem se s lidmi, kteří jsou příjemní. Když okolo sebe máte kamarády a jste na stejné vlně, tak si odpočinete. Horší je, pokud je tomu naopak.“

Vypnul jste úplně, nebo jste musel řešit složení mužstva?

„Řešil jsem klub, přestupy, dotažení některých věcí, které se vyvíjely trochu složitěji. Staral jsem se, abychom byli dobře posílení a perfektně připravení na novou sezonu. Chceme hrát o nejvyšší příčky v lize a samozřejmě chceme uspět v pohárových předkolech. To je pro celý klub hodně důležitý. Ovšem bylo i pár dnů, kdy jsem na fotbal vůbec nemyslel. Nebyl jsem na internetu, telefon jsem dokonce vypnul. Nebo jsem byl v prostorech, kde nebyl signál.“

Kdy se připojí reprezentanti?

„Porůznu. Třeba Christián Herc byl po dohodě s trenérem slovenské jednadvacítky pouze na jednom zápase. Proto se zapojí už v průběhu příštího týdne. Ti další po zápase v Liptovském Mikuláši (22. června), tedy těsně před odjezdem na soustředění do Rakouska. Všichni ale dostali individuální plány.“

Vypadá kádr podle vašich představ?

„Dokonce je přetlak. Hráčů máme momentálně čtyřiadvacet, plus se dostaví reprezentanti. Je nás hodně, někteří ještě odejdou. Mužstvo je doplněné velice dobře. I o fotbalisty, kteří mají zkušenosti ze zahraničí. Stejně ale nakonec rozhodně hřiště a to, jaké výkony budou jednotlivci odvádět. Každopádně jsme přesvědčení, že jsme se s posilami rozhodli správně.“

První zveřejněným příchodem byl Lukáš Kalvach. Co si od něj slibujete?

„Jedná se o defenzivního záložníka, typickou šestku. Je to hráč, jenž dovede zrychlit hru a pozičně se chovat velice dobře. Proto padla volba na něj. Přiznám se, že s Kalvachovým příchodem se trochu připravujeme i na odchod Patrika Hrošovského.“

Může odejít už v létě?

„V tomto přestupním termínu ne. Ale je možné, že za půl roku, nebo za rok odejde.“

Dále jste získali krajní hráče Adama Hlouška a Ondřeje Mihálika.

„Už v minulé sezoně jsem říkal, že na těchto postech potřebujeme zvýšit konkurenci, abychom zvýraznili naši ofenzivu, která nebyla úplně podle našich představ. Z druhé strany zase tak špatně střelecky jsme na tom nebyli. Tuším, že v lize čtvrtí nejlepší. Přitom na druhého jsme ztráceli dva góly a na třetího jeden. Tak hrozné to nebylo. Ale asi i vy jste byli zvyklí, že Plzeň bývala ofenzivnější, proto jsme takové zásahy učinili.“

Nejmladší novou tváří je Christián Herc. Jaké s ním máte plány?

„Středový záložník, taková desítka nebo osmička. Ofenzivní fotbalista, jenž dobře doplňuje útočnou fázi. Myslím, že to je typ hráče, jenž nám v závěru sezony chyběl. Obecně si myslím, že se nám povedlo učinit konkurenční prostředí na pozicích, kde jsme to hodně potřebovali.“

Budete chtít mužstvo na poslední chvíli ještě posílit?

„Pokud tým zůstane v tomhle složení, je to konečná. Pokud někdo odejde do zahraničí za výhodných podmínek pro klub, ještě bychom někoho hledali.“

Několik hráčů se vrátilo z hostování. Jak vidíte pozici Pavla Šulce, jenž prožil skvělý rok v Jihlavě?

„Je znevýhodněný, jelikož asi bude v nominaci na červencové mistrovství světa devatenáctiletých. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet a pak se rozhodneme. Je to i o debatě s ním.“

Po sezoně v realizačním týmu skončil Dušan Fitzel, spolupracovali jste spoustu let. Je to pro vás velká změna?

„Ano, změna to je, nicméně jde o rozhodnutí klubu. Dušanovi končila smlouva a vedení se rozhodlo pro jiné řešení. To se ale musíte zeptat jinde.“

Vy jste s tím byl v pohodě?

„Ještě jednou, zeptejte se na vedení.“

Novým členem realizačního týmu je Marek Bakoš. Jakou roli bude mít?

„Je asistentem, bude se zapojovat do tréninkového procesu. Budeme chtít využít i toho, že má blízko k hráčům, bude s nimi víc komunikovat, čímž dostaneme víc informací. Tím ale nechci říct, že bude chodit bonzovat. (směje se) Spíš očekávám, že bude víc cítit s hráči a dokáže nám předat informace, které jsme neměli. Marek je vhodný typ do realizačního mužstva. Věřím tomu, že on může být trenérskou budoucností. Je to inteligentní kluk. Má dispozice stát se v příštích letech hlavním trenérem.“

