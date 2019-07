Cesta do Sparty přes Dynamo. Z Letné hostují v Budějovicích čtyři talenti | iSport.cz

Jsou čtyři, je jim lehce nad dvacet a ve fotbale by měli mít to nejlepší před sebou. Patří Spartě, kde by ale nedostávali tolik prostoru, proto hostují u ligového nováčka v Českých Budějovicích. Seznamte se: Filip Havelka s Danielem Marečkem v Dynamu hráli už v minulé sezoně, Jiří Kulhánek a Zinedin Mustedanagič jsou nováčci.