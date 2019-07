Sparta má před startem ligy problém. Kozákovi a spol. scházejí branky | iSport.cz

Úvodní duel přípravy proti Benešovu (3:1) Sparta gólově zvládla, zejména první poločas, který vyhrála 3:0. Od té doby se však v produktivitě trápí. V následujících třech zápasech na rakouském soustředění vstřelili Letenští jediný gól. Na ten navíc Benjaminu Tettehovi namazal gólman Dynama Moskva (1:1).

„Produktivita je problém. Jeden gól za tři zápasy je málo na to, abychom vyhrávali,“ uvědomuje si trenér Sparty Václav Jílek.

Nový kouč Pražanů vsázel na duo Benjamin Tetteh, Libor Kozák. Jinou variantu vlastně ani neměl. Jednou hrál na hrotu jeden, pak zas ten druhý. V závěrečných minutách zápasů s Kluží a Dynamem Moskva se dokonce objevili na hřišti spolu, stejně jako v úvodních 57. minutách duelu s LASKem Linz. Řeklo by se: dvě silné, vysoké věže, to musí šlapat.

Jenže výsledek? Dva góly Tetteha proti třetiligovému Benešovu a jedna trefa do sítě Dynama Moskva. Kozák sice vstoupil ve velkém laufu do duelu s Kluží, kdy se ve sparťanském dresu představil poprvé, ale své šance neproměnil. Neprosadil se ani v dalších zápasech a v přípravě tak hlavní ofenzivní posila Letenských vyšla střelecky naprázdno.

Kromě zmiňovaného dua na hrotu sparťanského útoku nastoupil ve druhé půli duelu s Benešovem ještě mladík Jan Fortelný. Tam se přesunul z pravé strany hřiště, kde odehrál první poločas. Několikrát se dostal sice do dobré příležitosti, ale branku nevstřelil. Navíc se v utkání lehce zranil a od té doby se na hřišti neobjevil, i když v závěrečném přípravném zápase s LASKem byl na lavičce náhradníků.

Další varianty do útoku Václav Jílek momentálně nemá. Spartu sužují četná zranění a ofenzivní hráči týmu chybí. Dlouhodobě je mimo nejlepší střelec poslední zimní přípravy (nastřílel 6 branek) Václav Drchal, chybí také Matěj Pulkrab a Václav Kadlec. „Musíme teď být trpěliví a počkat, až se nám hráči vrátí. Věřím, že naše výkonnost půjde nahoru,“ doufá kouč Jílek.

I vzhledem k početné marodce Letenští finišují s příchodem útočníka Martina Graiciara z Fiorentiny, jehož hostování by mělo být dotaženo v nejbližších dnech.

„Bohužel nám to tam nepadá, tak snad si to necháváme na sezonu. Jeden gól je málo. Tlačí nás tam bota, ale snad se to obrátí,“ věří záložník Sparty Michal Trávník.

To, zda se přání Trávníka vyplní, se ukáže již v neděli 14. července, kdy Sparta v prvním kole FORTUNA:LIGY přivítá Slovácko.

