Expert před derby o útěcích do Baníku: Kuzmanovič by na Opavu platil | iSport.cz

Co čeká Kuzmanoviče se Smolou v Opavě, ze které oba do Baníku v uplynulých měsících přestoupili?

„Co se týče psychiky, tak asi peklo. Oba dva odešli z Opavy k obrovskému rivalovi, takže diváci jim to asi dají sežrat. Na druhou stranu si oba podle mě budou na opavské obránce věřit, protože je dobře znají. Každý z nich už se v sezoně jednou trefil, takže nemusejí být až pod takovým vlastním tlakem, že čekají na gól. Do zápasu půjdou sebevědomí, budou chtít fanouškům ukázat, že jsou to dobří fotbalisté.“

Nicméně naposledy nastoupil v ostravském útoku Baroš s Diopem...

„Proto je těžké odhadnout, kdo v útoku bude figurovat nyní. Nevím, s jakou taktikou trenér Páník do Opavy pojede. Ale třeba Kuzmanovič by podle mě na opavskou obranu platil, protože je to rychlostní a technický typ. Smola by zas naopak nemusel být úplně ideální volbou, protože urostlý typ sedí opavským stoperům víc. A Bary? To je pořád hráč, který dokáže rozhodovat zápasy. Někdy sice nenastupuje od začátku, nevím, jak je na tom zdravotně, ale jemu stačí chvilka, aby využil soupeřova zaváhání. Diopa tentokrát vidím jako žolíka do druhého poločasu.“