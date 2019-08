Revolta na křídle Sparty. Jak Plavšič vytlačil Karlssona ze sestavy? | iSport.cz

Hned v úvodu si odmysleme Adama Hložka. Sedmnáctiletý supertalent navazuje na úžasnou první sezonu mezi profesionály, místo na kraji středové formace Sparty má jisté. Kdo k němu? V létě se logicky předpokládalo, že to bude Karlsson.

Švédský internacionál sice na jaře po příchodu do Sparty nijak nezářil, přesto se dostal na bilanci tří branek a čtyř asistencí. Očekávalo se, že po absolvování další kompletní přípravy bude ještě lepší. Do prvního střetu se Slováckem šel od první minuty, ještě před koncem poločasu ho ovšem trenér Václav Jílek poslal do sprch.

„David nebyl vůbec v zápase. Nepracoval, jak jsme si představovali, nepodstoupil osobní souboj. O míče se musí bojovat. Bylo to od něj málo, proto jsme sáhli ke změně,“ vysvětlil kouč Sparty reakci na matný výkon severského fotbalisty.

Na forhont se tak dostal Plavšič.