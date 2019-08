Oscar a City? Liberec by měl dostat 20 milionů, přestup řeší i Krob | iSport.cz

Ostravská posila Rudolf Reiter se proti Liberci nedostal tolik do hry • ČTK

Liberecký záložník Oscar by měl přestoupit do Manchesteru City, český klub má za transfer vyinkasovat 800 tisíc eur • Koláž iSport.cz

Je mu jedenadvacet let, v Liberci načal třetí sezonu, ale s největší pravděpodobností ji už v dresu Slovanu nedokončí. O liberijského záložníka Oscara totiž projevil vážný zájem Manchester City, který by podle informací deníku Sport měl za transfer nadějného Afričana zaplatit 800 tisíc eur, tedy něco přes dvacet milionů korun. Vše se však musí stihnout do čtvrteční 18. hodiny, kdy se v Anglii zavírá přestupové okno.