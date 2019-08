Přestup Oscara do City padl! Jednání řešil i bývalý ředitel Slavie Krob | iSport.cz

Zní to neuvěřitelně, ale je to skutečně tak – i do Liberce dohlédne úřadující mistr Premier League. Manchester City si v kádru Slovanu vybral středního záložníka Oscara a ještě den před uzávěrkou přestupů v Anglii se jednalo o výjimečném transferu.

Šokující zprávu se liberecký klub zdráhal oficiálně komentovat. „Mohu jen potvrdit, že o Oscara má zájem víc zahraničních klubů,“ uvedl ve středu opatrně sportovní ředitel Zdeněk Koukal.

Podle informací deníku Sport vše bylo na dobré cestě. Anglického šampiona měl překvapivý přestup vyjít na 800 tisíc eur, tedy něco přes dvacet milionů korun.

S Oscarem by se samozřejmě okamžitě nepočítalo na soupisku prvního týmu, kterému šéfuje Pep Guardiola. Jedenadvacetiletý fotbalista by představoval pro City investici do budoucna, hráče s potenciálem, který musí teprve potvrdit. Takové anglický velkoklub skupuje po celém světě s rizikem, že devadesát pět procent z nich se nakonec neuplatní. Ale ten zbytek…

Před rodákem z Monrovie se tak rýsovaly dvě cesty – buď zůstat na hostování v Liberci, nebo být zapůjčen do klubu, kde by na jeho rozvoj měl anglický mistr větší vliv. Tedy pravděpodobně do druholigové španělské Girony, vyloučit by se však nedalo ani angažmá v Championship, tedy druhé anglické lize.

Zajímavostí je, že coby prostředník se přestupových jednání účastnil i Martin Krob, bývalý generální ředitel Slavie, který se nyní vydal na dráhu fotbalového agenta.

„Nezlobte se, ale teď vám k tomu nic neřeknu. A Oscarův manažer určitě nejsem,“ odmítl odpoledne svou roli v atraktivním transferu jakkoli komentovat.

Večer už se k jednáním hlásil podstatně více. Ale zároveň oznámil, že nedopadla úspěšně.

„Mohu potvrdit, že jednání skončila a hráč v tomto přestupním období do Manchesteru City neodejde,“ oznámil na sociální síti Twitter.

Oscar přišel do Liberce na začátku roku 2018 z litevského Trakai a prakticky okamžitě se stal platným členem základní sestavy, v níž na něj postupně sázeli trenéři David Holoubek, Zsolt Hornyák i současný kouč Pavel Hoftych. Subtilní záložník vyniká velkým akčním rádiem, přehledem ve hře i nadstandardní technikou, schází mu jen produktivita. V dosavadních jedenačtyřiceti ligových startech nabíral zatím pouze dva góly a jednu asistenci.

„Vždy jsem snil o španělské lize, miluju totiž španělský styl hry a další moje oblíbená soutěž je Premier League. Ale k těm spíš jen vzhlížím,“ uvedl Oscar v květnovém rozhovoru pro deník Sport.

