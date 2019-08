iSport PODCAST: Proč Kanga nehrál proti Baníku? Získal si Jílek autoritu? | iSport.cz

Nejen to je ale tématem nového iSport podcastu. Proč Sparta s Plzní, Mladou Boleslaví i Jabloncem vyhořely v evropských pohárech a co chybí českým týmům v mezinárodní konfrontaci? Na co si musí Slavia dát nejvíc pozor v play-off o Ligu mistrů proti Kluži?

Poslechněte si nový iSport podcast s Romanem Kovaříkem a Radkem Špryňarem. Moderuje Martin Vait.

Všechny díly najdete na iSport.cz/podcasty.

