Trpišovský: Deset změn? Nebyl důvod pochybovat, že to zvládneme | iSport.cz

Jak jste viděl průběh utkání?

„Od nás dobrý vstup do zápasu, byli jsme v pohybu, dobře kombinovali. Dali jsme i branku. Slabší část byl jen konec první půle, kdy se nám natáhlo hřiště a nedařilo se nám Bohemku úplně presovat tak, jak jsme zvyklí, dostala se i do dvou nebezpečných situací. Ale ve druhé půli nás uklidnil gól po standardní situaci, pak jsme už měli utkání v rukách. Bylo skvěle připravené hřiště, jednoznačně nejlepší za dobu, co jsem ve Slavii. Radost na něm hrát fotbal, balon jezdil, což klukům pomohlo. Hru skvěle řídil Pepa Hušbauer, on s Alexem Králem nejvíc pomohl tomu, že mužstvo bylo i přes změny kompaktní.“

V sestavě jste udělal deset změn. Nebyl jste až překvapený, jak to přesto dobře fungovalo?

„Překvapený ne, hráče každý den vidím na tréninku. Hodně často se stává, že v podobném složení hrají. Vím, jak to probíhá, oni nad ideální sestavou často vyhrají. Ale nikdy na druhou stranu nevíte, jaký zápas bude mít průběh. U tolika změn pak záleží na charakteru a mentalitě kabiny. Když změny uděláte a hráči běhají, tlak si stejně vytvoří. Je to hlavně o chuti pracovat a být správně nastavený. Byla tam i velká podpora od hráčů v civilu nebo na lavici. Spoustu nácviků děláme dohromady na dvě jedenáctky, i proto se snažíme hráče na svých postech často točit. Netradiční to ještě bylo v tom, že jsme hráli vlastně na dva útočníky, což v první půli bylo znát, trochu jsme ztráceli ve středu hřiště.“

Máte celkově pocit, že vám vychází váš záměr? Spousta jiných hráčů, přesto jasné vítězství.

„Hráčům jsem říkal, že změny neděláme jen proto, že hrajeme s Kluží. Kdybychom nebyli přesvědčení, že to v tomhle složení zvládneme, tak bychom to neudělali. Loni jsme na to třeba ještě připravení nebyli. Mezi Kyjevem obměna taky byla, ale nosní hráči tam zůstali. Teď už jsme dál, svým způsobem jsme si to mohli dovolit, Šlo o důvěru v hráče jako takové, cítili jsme, že si to všichni zaslouží. Nebyl důvod pochybovat, že to zvládneme.“

Můžete hráče měnit ve vašem systému měnit vlastně kus za kus?

„Kvalitativně jo. Ale každý hráč má trochu jinou typologii. Je rozdíl, když hraje Jarda Zelený, který má levou nohou a výšku, určité skilly, ve kterých je dobrej. Pak je tam Bóřa, který zase třeba hraje přes nohu a je to jiný typ. Tím se nám malinko mění typologie, ale pak je to o inteligenci a komunikaci. My chceme v lize hrát furt stejným stylem, chceme, aby nás soupeři takhle poznali. Hráči to musejí zvládnout.“

Neměl jste obavy, jak v ligovém debutu obstojí osmnáctiletý Jakub Markovič?

„Musím poděkovat Přémovi Kovářovi, který je v hierarchii brankářů dvojka, ale z různých důvodu jsme se rozhodli pro Markyho. Jsem rád, jak to Přéma vzal a podpořil ho. Já vždycky říkám, že hráč je buď dobrej, nebo špatnej. Záleží na výkonnosti, ne na tom, jestli je mu sedmnáct nebo pětatřicet. Zase platí, že kdybychom mu nevěřili, tak ho tam nedáváme. Markovič se ukázal v tréninkovém kempu i v zápasech béčka. A proti Bohemians to zvládl výborně.“

Byly nějaké absence vynucené zraněním?

„Dva hráči v nominaci vůbec být nemohli. Ještě musím říct, že důvod změn nebylo šetření, že bychom zápas nezvládli běžecky, ale hlavně prevence, aby se před Kluží nikdo nezranil. U Davida Hovorky šlo o zdravotní stav, doufám, že v pondělí snad začne trénovat. Problém měl i Vláďa Coufal. Ale jak je oba znám, myslím, že ve středu budou hrát, i kdyby si měli dát do těla nějakou umělou součástku.“

Dobrý výkon podal Josef Hušbauer, řekl si o místo v sestavě na Kluž?

„Zahrál skvěle. Dlouho jsem ho neviděl takhle zahrát, myslím, že mu vyšlo všechno. Nevzpomínám si, že by něco zkazil. Dvě přihrávky, které dal ve druhé půli, to je vysoká škola fotbalu. Je jednou z variant na středu, komunikovali jsme s ním, jestli dneska chce hrát celé utkání. Možnost jeho nasazení určitě je, zápas bude zase úplně jiný než v Kluži. On je zkušený hráč a případně ho můžeme použít.“

