Sivok po návratu do Českých Budějovic: Nejsem spasitel, dejte mi čas | iSport.cz

Jste natěšený?

„Moc! Po svalovém zranění sice doháním tréninkové manko, ale snad mi pomůže reprezentační přestávka. Poslední ostrý zápas jsem hrál 12. května, takže mi chybí herní praxe a ze začátku to asi nebude ideální. Dejte mi dvě tři kola.“

Mimochodem, byl ve hře i konec kariéry? Je vám pětatřicet a zažil jste plno úspěchů.

„Řada lidí mi říkala, že nemám pokračovat, ale já si to trochu vydupal. Tohle je rozhodně můj poslední přestup.“

Když jste v Budějovicích začínal trénovat, říkal jste, že chcete mít jasno do konce července. Proč jste to o víc než měsíc protáhl?

„Čekali jsme na jeden klub ze Švýcarska, nakonec to ale nedopadlo. Jsem rád, že jsem dostal nabídku z Dynama a klaplo to. Doufám, že budu přínosem. Každý má nějaké očekávání, já i lidi kolem mě, ovšem musím být stoprocentně připravený. Potřebuju nějaký čas na adaptaci, ale věřím, že pak budu platný.“

Čistě teoreticky, mohl byste v průběhu sezony z Budějovic ještě někam odejít?

„Ne, tahle varianta už padá. Nebylo by to ode mě fér, když jsem tady dostal příležitost. Měl jsem nabídku odehrát v Budějovicích první dvě tři kola a pak odejít, což jsem vůbec nechtěl. Ani pro kluky v kabině by nebylo dobré, kdybych tady něco začal a za chvíli utekl.“

Ze Sparty nebo Besiktase Istanbul jste byl zvyklý hrát na špici tabulky, zato v Budějovicích se nejspíš budete prát o záchranu. Jste na to připravený?

„Tohle bych zatím neřešil. Může se to stát, ale uvidíme v posledních deseti patnácti kolech. V hlavě na to nachystaný jsem, ovšem mám za to, že můžeme hrát i v klidném středu tabulky. První zápas s Opavou, který jsme prohráli, byl trochu nervózní, ale další vyšly líp. Navíc mají přijít další hráči, kteří by měli zvednout konkurenci. To vás vždycky žene dopředu.“

Po víc než jedenácti letech si můžete znovu zahrát českou ligu. Jak na vás působí?

„Má svoji kvalitu, momentálně ji nejlíp reprezentuje Slavia, které to přeju i jako sparťan. Věřím i reprezentaci, snad postoupí na mistrovství Evropy a reputace českého fotbalu bude stoupat.“

Zpátky k vám: přicházíte zvednout budějovickou obranu? S třinácti inkasovanými góly je po osmi kolech čtvrtá nejhorší v lize.

„Tohle je vždycky záležitost celého týmu. Pokud dostáváte hodně gólů, nikdy to není jen o obráncích. Jestliže i hráči před námi budou pracovat dobře, věřím, že budeme inkasovat méně.“

Věříte ve snazší adaptaci, když jste v Budějovicích už přes dva měsíce?

„Zápas tréninkem nikdy nenahradíte, herní vytížení je úplně o něčem jiném. Platí, že čím víc zápasů, tím líp. Pro mě by byl lepší systém středa–sobota, tahle možnost tady ale bohužel není. Pomohly by mi třeba přáteláky v repre pauze.“

A pak velká premiéra na hřišti ostravského Baníku proti Milanu Barošovi, vašemu dávnému parťákovi z reprezentace?

„Bylo by to pikantní. Uvidíme, jaká bude realita. S Davidem (trenérem Horejšem) si na to sedneme a rozhodneme se podle kondice a podle toho, jak budu vypadat na tréninku. Musí to mít hlavu a patu, a ne, abych se tam plácal. Rozhodně nejsem žádný spasitel. Ze začátku budu od kluků potřebovat pomoc, pak budu moct pomáhat já jim.“

