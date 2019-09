Havel sahal po hattricku: Vysvobození z Plzně? Určitě ne, můžu se ukázat | iSport.cz

Jak vám bylo, když kotel nejvěrnějších fanoušků po zápase vyvolával vaše jméno?

„Byly to úžasné pocity. Mrzí mě jen jedna věc: že jsme to nezvládli na tři body. Asi jsme doplatili na první půli, která od nás byla špatná. Ve druhé jsme hráli slušně a zajímavě kombinovali, ale byla z toho jen remíza. Škoda.“

Mrzí vás i to, že vám unikl hattrick? Nebyl jste od něj daleko.

„Vlastně jsem to ani moc neviděl, šlo to rychle. Přišel centr na přední tyč a já trefil míč celkem solidně, jenže gólman mi to vykopnul.“

Berete návrat do Bohemians, kde hrajete v základu, jako vysvobození? V Plzni jste byl v této sezoně jen do počtu.

„Vysvobození? To určitě ne. V Plzni jsem zažil krásné dva roky a nabral tam zkušenosti, ke kterým nepřijdete jen tak. Teď jsem zpátky v Bohemce a jsem za tu šanci rád. Zase se můžu ukázat.“

Bylo to na vás vidět, první gól jste oslavil výstavním kotoulem před kotlem nejvěrnějších fanoušků Bohemians.

„Jsem moc rád, že jsem zpátky. Když se v Ďolíčku s námi chytí fanoušci, je to něco neskutečného. Takhle jsem to vnímal vždycky a dneska se to jen potvrdilo.“