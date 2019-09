Střelec Krmenčík: Neuznaný druhý gól? Mrzí mě, faul to asi nebyl | iSport.cz

Takže ideální oslava narození vaší druhé dcery?

„No, my to budeme slavit fotbalem.“ (směje se)

Byl to tedy jeden z nejlepších víkendů ve vašem životě?

„Můžu to takhle brát. Škoda jen toho druhého gólu, mohl být můj padesátý v lize, navíc mám dnes svátek, takže by to byla spolu s narozením dcery bomba.“

Osvědčil jste před prvním gólem, na který vám namazal David Lischka, instinkt střelce?

„Stoper Sparty špatně rozehrál, chtěl to dát gólmanovi zpátky. Když jsem viděl balon, jak letí, nevěděl jsem hned, že to je tak špatná rozehrávka, ale jak jsem se k němu blížil, říkal jsem si, že tam budu asi dřív než Heča a měl jsem jeho pravou stranu úplně odkrytou. Myslím si, že to byl těžký kop, ale naštěstí pro mě jsem to trefil dobře.“

Sparťanští stopeři chybují celkem pravidelně. Šel jste do zápasu s tím, že na ně proto budete víc tlačit?

„Před zápasem jsme měli video a musím říct, že sparťanským stoperům to moc nelepí, chyby dělají. Naštěstí pro nás ji udělali znovu. Přeju Spartě, ať se zvedne.“

Po své trefě jste slavil jako Cristiano Ronaldo. Mělo to nějaký hlubší význam

„Ty jo, vůbec ne. Nevím, co mi to proběhlo v hlavě, vůbec nevím, proč jsem to takhle slavil. Udělal jsem, co mě napadlo, takže jsem to slavil jako Ronaldo a Kopi (Jan Kopic – poznámka redakce) se mi smál.“

Jak jste říkal, dal jste i druhý gól. Mrzí vás hodně, že byl na podnět VAR kvůli vašemu faulu na Davida Lischku odvolán?

„Abych pravdu řekl, mrzí. Ale bylo tady video, asi to posoudilo správně. Lischka se koukal, kam to rozehraje, já jsem ho předskočil a myslím si, že to faul asi nebyl. Škoda.“

Skóroval jste třikrát v posledních čtyřech zápasech. Znamená to, že se vracíte do své bývalé formy?

„Kolem osmdesáté minuty jsem zase cítil křeče, až je přestanu mít, bude to úplně ideální. Ale gólově i herně to mě i celému týmu teď šlape, doufám, že nám to ještě dlouho vydrží. Se svým i týmovým výkonem jsem spokojen. A jsem hlavně rád, že jsem zdravý.“

Jste stále tři body za Slavií, která má mnohem početnější a kvalitnější kádr. Čemu za to vděčíte?

„Asi se mnou budete souhlasit, že s Antverpami jsme neměli vypadnout z Evropské ligy. Ale od té doby jsme se kousli, podáváme slušné výkony, hrajeme, jak po nás trenér chce. Semkli jsme se a teď to šlape.“

Má zápas proti Spartě, která je osmá, stejný náboj, jako když jste s ní hráli o čelo tabulky?

„Ano, já Spartu beru jako jeden z top týmů, beru to prestižně. Akorát teď se jim nedaří, asi vím, jak se teď kluci cítí a upřímně – nechtěl bych být v jejich kůži. I když jsem hrál za dorost, byla to proti Spartě rivalita a vždycky jsem jí chtěl dát gól.“

