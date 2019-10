Sudí Kovařík po vyhraném soudu s Berbrem: Jeho moc ještě vzrostla | iSport.cz

Tomáš Kovařík vystoupil před čtyřmi roky na obranu svého kolegy Libora Kovaříka, který se otevřeně opřel do Romana Berbra. Dočkal se žaloby, soudní při však vyhrál. „Jsem rád, že nakonec se pravda ukázala a že to, o čem jsem mluvil, soudce jednoznačně označil za pravdivé tvrzení.“

Roman Berbr si ovšem nemyslí, že se pravda ukázala. Každopádně téměř jistě podá dovolání k Nejvyššímu soudu. Jak vidíte další průběh?

„Předpokládám, že to udělá, stejně jako to udělal v případě Antonína Korduly. Využije toho.“

Máte z toho obavy?

„Dokud to nebude úplně uzavřené, vždycky je nějaká šance, že by se to mohlo zvrátit. Ale vzhledem k tomu, jak proběhl soud první instance, tedy ta jeho druhá fáze, jak proběhl čtvrteční odvolací soud a jeho zdůvodnění, tak nepředpokládám zvrácení rozsudku.“

Po verdiktu soudkyně Sylvy Mašínové (soudkyně nepřipustila svědky ani důkazy a Kovaříka odsoudila) jste se asi cítil jinak…

„Po tom excesu soudkyně Mašínové má člověk pochybnost úplně o všem. Nedovolila mi ani předvolat svědky. Po jejich následném výslechu a odvolacím řízení, které mi dalo jednoznačně za pravdu, začínám věřit, že justice jde správným směrem.“

Po téhle zkušenosti, šel byste do toho znovu?

„Byť mě to stálo čtyři roky života, spoustu energie, času a peněz, tak šel. Protože jsem v tu chvíli považoval za správné zastat se kolegy Libora Kovaříka, potvrdit část jeho výroků. Nic jiného jsem tím nesledoval.“

Kauza se táhla čtyři roky. Čekal jste takovou dobu?

„Nečekal. Myslím ale, že to bylo hlavně způsobené tím excesem soudkyně Mašínové. Když si ho odmyslíme, trvalo to celé dva a půl roku včetně odvolacího procesu. To už mi nepřijde vzhledem k obsažnosti spisu a počtu svědků nepřiměřené.“

Čelil jste během té doby nějakému nátlaku, pokusu o ovlivňování?

„Nátlaku a ovlivňování jsem nečelil, spíš mě velmi příjemně překvapila velká podpora lidí, kteří mi v tomto snažení fandili a drželi palce. Byli z fotbalového prostředí, ale i mimo fotbal včetně mých obchodních partnerů.“

Na váš pracovní život to tedy nemělo žádný negativní dopad?

„Vzhledem ke svému pracovnímu postavení v naší korporaci (viceprezident ve francouzské společnosti Idemia, zabývající se informačními technologiemi a službami) jsem tenhle případ musel reportovat na naši centrálu. Ale protože se nejedná o trestní případ, žádné riziko tam nebylo. Jen mě to stálo strašnou spoustu času. Ovšem v rámci firmy jsem cítil obrovskou podporu, a to včetně naší centrály v Paříži.“

Jaký byl přístup ze strany rozhodčích?

„Se sudími, kteří jsou na současné listině, nejsem v žádném kontaktu. Ti bývalí mě spíš podporovali.“

Někteří sudí ovšem svědčili proti vám.

„Vzhledem k tomu, že jsou na současné listině rozhodčích, tak mě to samozřejmě nepřekvapilo.“

Že s těmi současnými rozhodčími nejste v kontaktu, je přirozeným během života, nebo to souvisí s kauzou?

„Běžně se stává, že když vypadnete z listiny, drtivou většinu kontaktů ztratíte, ale kauza k tomu samozřejmě hodně přispěla. Pro některé lidi by to mohlo mít negativní dopad, kdyby byli spojováni se mnou.“

Pokud ano, o čem to vypovídá?

„Podle mě to jen potvrzuje má slova z roku 2015.“

Měl by Roman Berbr i na základě tohoto rozsudku odstoupit?

„Těch věcí s ním spojených je celá řada. Nemyslím, že tohle by byla nějaká zásadní věc, která by ovlivnila jeho rozhodnutí k odstoupení.“

To určitě neovlivní. Otázka zněla, zda by odstoupit měl.

„Kvůli tomuhle ne…“

Změnila se situace v rozhodcovském prostředí od doby této kauzy?

„Ve fotbale nefiguruju od svého konce v roce 2014. Ale myslím, že změnila.“

Kterým směrem?

„Podle mě k horšímu.“

Proč?

„Po odchodu předsedy Miroslava Pelty má pan Berbr ještě větší moc, než měl v minulosti. Například otevřeně přiznává, že by byl schopen zařídit rozhodčího na derby Sparta - Slavia.“

Proběhly či probíhají soudy s kritiky Romana Berbra a Dagmar Damkové, z nichž žalovaní vycházejí vítězně. Je to nějaká zpráva o českém fotbale?

„Nemyslím, že je to zpráva o českém fotbale. Pouze se potvrzuje, že jsme říkali pravdu.“

Vyplývá z toho tedy, že fotbal je nezdravě nastavený?

„Jsou tam věci, které jsou špatně nastavené a měly by být nastavené jinak.“

Kdyby pan Berbr k dnešnímu dni odešel z fotbalu, uvažoval byste o návratu do některé z pozic?

„Ne. Je to uzavřená kapitola. Není to o jednom člověku, ale obecně o celém prostředí.“

A vy nevěříte, že se může změnit?

„Přesně tak. Kromě toho mi mé pracovní vytížení nedovoluje o návratu uvažovat.“

Zdůvodnění zamítnutí odvolání:

„Pravdivost výroků pana žalovaného (Tomáše Kovaříka) byla prokázána. Jeho hodnotící soudy jsou založeny na reálném a pravdivém skutkovém základu. To, jak žalovaný popisoval angažmá pana žalobce (Berbra) a paní žalobkyně (Damkové), odpovídá tehdejší realitě. I Miroslav Pelta připustil, že partnerský vztah a současné zasahování Berbra do pracovních záležitostí Damkové byly systémovou chybou. To je faktem a s tím se nedá nic dělat.“ Tomáš Novosad, předseda odvolacího senátu.