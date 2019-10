V Plzni jsme dostali facku, teď na ni dostaneme chuť, věří ve Slavii | iSport.cz

"Minule jsme jeli do Plzně s nějakou vizí, na něco jsme se připravovali a najednou ten zápas probíhal úplně jinak, než jsme si představovali. Tenkrát jsme tam prohráli a byla to taková facka. Ono nás to potom nakoplo, ale doufám, že tentokrát tu facku nepotřebujeme a vyhrajeme tam," řekl pro klubovou televizi Houštecký, asistent trenéra Jindřicha Trpišovského, jehož svěřenci jako jediní v ligové sezoně ještě neprohráli.

Slávisté se v Plzni představí čtyři dny poté, co v Lize mistrů doma sehráli vyrovnaný zápas s Barcelonou. "Výsledek pro nás nebyl dobrý, ale šli jsme ze hřiště se vztyčenou hlavou. Kluci tam odevzdali neskutečný výkon. Kdybychom měli více štěstí, výsledek mohl být o něčem jiném. Zahrát takový zápas proti gigantovi, jednomu z absolutně nejlepších týmů na světě, to musí klukům ohromně psychicky pomoci," uvedl Houštecký.

"Věřím, že jim to pomůže i k tomu, že ze sebe rychle dostanou fyzickou i psychickou únavu. Že po takovém výkonu dostanou spíš takový impulz a chuť na Plzeň. Že se budou na ten zápas těšit a odevzdají, co v nich je," doplnil sedmačtyřicetiletý bývalý záložník.

Nečeká, že by se rivalové něčím výrazně překvapili. "Je to boj mezi dvěma největšími soupeři v naší lize. Bude to takticky i fyzicky velmi náročný zápas. Známe se perfektně. Plzeň je kvalitní mančaft, trenér Vrba je výborný trenér a taktik, ale my se na ně taky připravíme," uvedl Houštecký.

Zápasem s Barcelonou začal Slavii velmi náročný program. "Asi v 21 dnech hrajeme sedm zápasů a každý z nich je pro nás extrémně důležitý. Proti Barceloně to pro kluky bylo ohromně náročné a už v neděli nás čeká největší soupeř v naší lize. Naštěstí jsou tam tři dny odpočinku, tak věřím, že kluci se dají dohromady. Pak jedeme (v poháru) do Ostravy, pak doma Ostrava a pak už jedeme do Barcelony. Člověk si nevybere. Kluci jsou ale dobře připraveni a myslím, že to zvládnou," dodal Houštecký.

Bořil o gólu i zákroku na Messiho: Omlouvám se, ale měl si zjistit, jak hraju

Trpišovský: Barcelona je jiná než v televizi. Jsem na hráče pyšný

Souček patří mezi nejlepší v Evropě. Takový hráč se rodí jednou za 10 let, chválí Trpišovský

Slavia se valila jako lavina, museli jsme trpět, nešetřil chválou trenér Barcelony Valverde