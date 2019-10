Vrba před šlágrem chválí Slavii: Zápas s Barcelonou se mi strašně líbil | iSport.cz

"Pro nás je to samozřejmě o to složitější, že Slavia má před námi náskok šesti bodů a my ho chceme snížit. Víme, že nás čeká výborný soupeř a budeme to mít určitě hodně těžké," řekl Vrba v rozhovoru pro klubový web. "Momentálně Slavia dominuje v české lize, ale my tu dominanci chceme trochu zpomalit a chceme se jim vyrovnat. Doufám, že se nám to v neděli podaří," doplnil trenér Viktorie.

Výkon Slavie v domácím utkání s Barcelonou na něj udělal dojem a porážku 1:2 považuje za nezaslouženou. "Mně se ten zápas strašně líbil, protože jsem byl až překvapený, s jakou kvalitou ho Slavia odehrála. Byla naprosto rovnocenným soupeřem a v závěru dokonce byla lepší než Barcelona. Slavia nezaslouženě nezískala body," prohlásil Vrba.

"Červenobílí" podle něj budou v Plzni stoprocentně koncentrovaní. "Slavia má trošku výhodu, že nastoupí proti nám. Kdyby jeli například do Zlína nebo Opavy, možná by to pro ně bylo trošku složitější. Takhle určitě ví, že zápas s námi je pro ně stejně důležitý jako ten v Champions League. Proto myslím, že Slavia přijede zase dobře připravená," konstatoval Vrba.

Nepočítá ani s únavou slávistů. "Samozřejmě to náročné je, ale na druhou stranu ti hráči jsou tak dobře trénovaní, že to nehraje tak důležitou roli. Spíš je to o psychice než o kondici, kterou mají podle mého názoru velice dobrou," uvedl bývalý kouč české reprezentace.

Západočeši doma porazili Slavii v posledních pěti ligových utkáních, naopak v Edenu šestkrát za sebou prohráli. "Většinou v domácím prostředí se snažíte hrát ofenzivněji a podpora fanoušků je cítit. Ale čeká nás velice silný soupeř. V tomto zápase doopravdy bude důležitý výsledek, o který se někdy hraje i na základě taktické hry a zodpovědnosti, a ne fotbalem nahoru dolů jako v některých jiných zápasech," uvedl Vrba.

"Fanoušci obou týmů dokážou vytvořit úžasnou atmosféru, takže myslím, že to bude zápas, který bude mít všechno, co by v české lize mělo být - plný stadion, atmosféru a soupeře, kteří chtějí získat co nejvíc bodů," dodal Vrba.

