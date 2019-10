Plzeň - Slavia: Střelec Hušbauer o náskoku: Tohle si už můžeme zkazit jedině sami | iSport.cz

Nachomýtl se k odraženému balonu a zblízka ho napálil do prázdné brány. Tenhle moment rozhodl bitvu prvních dvou týmů, jeho autorem byl Josef Hušbauer. A Slavia má díky tomu na druhou Viktorii Plzeň náskok devíti bodů. „Víme, že si to můžeme zkazit jedině sami,“ uvědomuje si silnou pozici „sešívaných“ 29letý záložník.

Tohle vítězství nad rivalem má v celkovém kontextu mimořádnou váhu, že?

„Všichni jsme rádi, že jsme tu konečně vyhráli, po těch letech, kdy se nám tu nedařilo... A teď máme devět bodů náskok.“

Klíčový?

„Je to velký rozdíl. Víme, že si to můžeme zkazit jedině sami. Už je to velký rozdíl a byla by škoda ho nějak zbytečně ztratit, takže budeme hrát furt stejně.“

Co kromě vašeho gólu zápas rozhodlo? Přece jen jste nebyli vyloženě lepší než soupeř, že?

„Jak říkáte, nebyl to náš zápas, tady se nám hraje velice těžce. Plzeň hrála dobře a měla nějaké šance, až kolem třicáté minuty jsme začali držet balon, ale bylo to pořád málo, pak přišly nějaké standardky, ten gól, který rozhodl... Druhá půle už byla spíš o bojovnosti, pak se čekalo, jestli dáme druhý gól z brejku, nebo se prosadí Plzeň po nějaké standardce.“

Je vaše síla, že i takový zápas dokážete zvládnout vítězně?

„Jo, snažíme se hrát jako tým, bojovat jeden za jednoho, a to se, myslím, vždycky vyplatí.“

Jak náročné bylo odehrát tento zápas po středečním utkání Ligy mistrů proti Barceloně?

„Máme teď těžké zápasy, Plzeň, dvakrát Ostrava, velmi těžké... Ke konci už bylo vidět, že kluci, co hráli s Barcelonou, už toho měli plné zuby. Byla škoda, že jsme nedali nějaký gól z brejku a víc jsme se neuklidnili.“

Vy jste dal už pátý ligový gól v této sezoně, paříte k nejlepším střelcům týmu, jak podzim prožíváte?

„Gólově je velmi dobrý, jsem hlavně rád, že jsem tím pomohl týmu. Herní stránka nebyla úplně ideální, ale počítá se gól a výhra.“

Jak těžké, nebo spíš jednoduché, bylo tohle zakončit?

„Jo, už jsem to měl jednoduché. Bavili jsme se o tom s Tomášem Součkem, měl to na hlavě a už on měl dát gól, ale trefil Aleše Hrušku. Pak se to tam nějak odráželo a já už to pak měl jednoduché.“

Když mluvil Pavel Vrba o vašem náskoku, zmínil se o možné naději, kdyby vám v zimě odešli dva tři hráči. Je to tedy o vás, o tom, jak se udržíte pohromadě?

„Jo, můžeme si to spíš pokazit jedině sami, protože ten náskok je opravdu velký. Ale furt jsme jen v půlce, krize může přijít na každého, i na nás a bude po náskoku. Takže těžko předvídat.“

SESTŘIH: Plzeň - Slavia 0:1. Duel podzimu zvládli sešívaní, ligu vedou o devět bodů Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - prihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Brabec hodnotil zápas s dcerou: Moje šance? Nechápu, že to nebyl gól, potřebuju štěstí

Vrba chválil Kayambu a litoval zahozených šancí: Potkala se velmi aktivní mužstva