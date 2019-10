Vágner o šlágru: Slavia lepší nebyla, rozhodla efektivita. Mluvil o Hovorkovi | iSport.cz

Video k článku SESTŘIH: Plzeň - Slavia 0:1. Duel podzimu zvládli sešívaní, ligu vedou o devět bodů VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak se vám pozdával šlágr mezi Plzní a Slavií?

„Tajně jsem doufal, že nabídne více gólů a Plzeň v něm vyhraje. Ale v takových zápasech většinou moc gólů nepadá, což se potvrdilo. Byl to vyrovnaný zápas, do kterého vstoupila lépe Viktoria. Měla šance, nedala je. Rozhodla efektivita Slavie. Nemyslím si, že by měla více příležitostí, ale to, k čemu se dostala, zužitkovala. To samé se naopak nepovedlo Jakubu Brabcovi ve velké gólovce na konci utkání.“

Berete to tedy jako trochu šťastnou výhru Slavie?

„Šťastnou…Byli dobří na míči, patrné rovněž bylo, že mají sebevědomí a věří si. Ale nemyslím si, že by byli lepší a měli vyhrát. Nechci říkat šťastnější. Využili to, co měli a brali tři body.“