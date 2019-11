Trpišovský: Ve druhé půli to byl tajfun. U Součkovy penalty se rouhal | iSport.cz

Zbývaly Baníku ještě síly z pohárové středy, že byl první poločas docela vyrovnaný?

„Bylo to hodně složité, musím Baník pochválit, hrozně nám to znepříjemnil v obou zápasech. Dobře na nás vytvářel tlak, neměli jsme moc místa. První poločas byl spíš obrovský boj, hodně nervózní a Baník taky ukazuje, že je každý rok silnější a silnější a patří k ligové špičce. Museli jsme si to odpracovat a zasloužit.“

Nicméně po gólu Tomáše Součka jste se pořádně rozjeli...

„Ano, po tom gólu jsme se dostali k vlastní hře, ve druhé půli už to od nás byl tajfun, dostali jsme se do provozní teploty. S pohárem jsme s Baníkem odehráli čtyři poločasy plus prodloužení a tahle druhá půle nám vyšla nejlíp.“

Mrzí vás, že Tomáš Souček promarnil šanci na hattrick?

„Rouhal jsem se, říkal jsem, že jestli někdy nemá dát penaltu, tak teď. Matematicky se to prostě musí stát, i Messi a Ronaldo občas nedají, i když hodně zřídka. Ale je dobře, že když se to stane, vyjde to na zápas, kdy vás to nestojí výsledek. Největší chyba je to asi Přemka Kováře, který to s ním dvakrát týdně trénuje, tentokrát ho asi nepřipravil dobře.“ (smích)

SESTŘIH: Slavia - Baník 4:0. Nejdřív trápení, pak sešívané tsunami. Souček kraloval

Na stoperu se poprvé objevil Ladislav Takács. Byl jste s ním spokojený?

„Až na posledních deset minut, kdy to vypadalo, že umře, tak dobrý. Jsem rád, že se předvedl v tak těžkém utkání, i když si myslím, že jiné zápasy, kdy budeme pod daleko větším tlakem, by ho prověřili ještě víc. Neměl to ale jednoduché, hned jak přišel, tak se zranil, na tomhle postu to není snadné, nechcete udělat chybu v rozehrávce, ale zvládl to. Chytil dost brejků, hrálo se celkem nahoru dolů, pomohl nám i při dlouhých míčích do Diopa a potom do Smoly. Za mě velká spokojenost, pomohlo mu i to, že kolem něj byli hráči, kteří stabilně hrají.“

Jak to teď z dlouhodobého hlediska vlastně bude bez zraněného Davida Hovorky?

„Ztráta Davida je obrovská, bylo to vidět už ve středu. On má něco, co moc hráčů ne, ten oheň v sobě, zápal, umí dirigovat spoluhráče, zkrátit hřiště. Třeba ve středu v Ostravě jsme byli strašně natažení. Musíme si s tím poradit. Teď jsme zkusili Laca, přiváděli jsme ho právě z těch důvodů, že když se někdo zraní, dokáže ho nahradit, pak je tam Ondra Kúdela, Michal Frydrych, alternovat může Vláďa Coufal, v béčku jsme tam zkoušeli Jardu Zeleného. Ale doufám, že do těch zbývajících zápasů si vystačíme s tou hlavní trojicí.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 43. T. Souček, 52. T. Souček, 68. Tecl, 77. Ševčík Hosté: Sestavy Domácí: O. Kolář – Coufal, Takács, Frydrych, Bořil – T. Souček (C) (78. Júsuf Hilál) – Ševčík, Stanciu (69. Traoré), Hušbauer, Olayinka (73. Van Buren) – Tecl. Hosté: Budinský – Fillo, J. Pokorný, Procházka, Stronati, Fleišman (C) – Reiter (76. Holzer), Jirásek, R. Hrubý (46. Smola), Kuzmanović (60. Granečný) – Diop. Náhradníci Domácí: Kovář, Van Buren, Kúdela, Provod, Škoda, Júsuf Hilál, Traoré Hosté: Laštůvka, Granečný, Lalkovič, Holzer, Šindelář, Pazdera, Smola Karty Domácí: Bořil, Coufal, Takács Hosté: Jirásek, Fillo, Diop, Jirásek (č) Rozhodčí Klíma – Šimáček, Ratajová (Pechanec) Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice

Slavia - Baník: Júsuf vyslal Coufala, toho vychytal Budinský

Slavia - Baník: Krásné sešívané choreo oslavuje 127 let klubu

Slavia - Baník: Júsuf vyslal Coufala, toho vychytal Budinský

Slavia - Baník: Ševčík nadvakrát dorazil míč do sítě, sešívaní vedou už 4:0!

Slavia - Baník: Sešívaný kolotoč, Tecl z dorážky přidává třetí gól – a první po zranění! 3:0

Slavia - Baník: Souček hattrick… nekompletuje. Jeho slabou penaltu lapil Budinský

Slavia - Baník: Jirásek strčil do Tecla v tutovce, penalta! A po konzultaci s VAR i červená

Slavia - Baník: Souček dorazil míč do sítě a sešívaní vedou už 2:0!

Slavia - Baník: Krásná narážečka Součka s Teclem, kapitánovu střelu zblokovali hosté

Slavia - Baník: Olayinka si nepohlídal ofsajd. Jeho hlavička, která skončila v síti, neplatí

Slavia - Baník: Budinský ve velkých problémech, ale Ševčík neuklidil míč do sítě!