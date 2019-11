iSport podcast: Takács zaujal, Slavia může Barcelonu zaskočit | iSport.cz

Slavia po polovině základní části naprosto dominuje české lize, Baník tentokrát rozstřílela 4:0 a ve velmi dobrém světle se při debutu v základní sestavě prezentoval taky stoper Laco Takács. Mohl by zaujmout i místo v sestavě v Barceloně? Čím mohou sešívaní překvapit na Nou Campu? Blíží se Stanislav Tecl zpět do formy a měla by si Slavia stáhnout v zimě Petara Musu?