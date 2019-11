10 NEJ zápasů v Brücknerově režii: památné ME 2004 i triumf nad Francií | iSport.cz

Slavná fotka zachycující radostné emoce Pavla Nedvěda a Karla Brücknera po památné výhře nad Nizozemskem • FOTO: Archiv Sportu Osmdesáté narozeniny ve středu slaví trenérská legenda Karel Brückner. Bývalý kouč české reprezentace výjimečnou generaci kolem Nedvěda, Rosického, Kollera a spol. dovedl do semifinále mistrovství Evropy i na světový šampionát. Brückner národní tým řídil ve spoustě nezapomenutelných utkáních, vybrali jsme deset těch úplně NEJ!

10. Česko-Itálie 1:2 EURO U21, finále / 4. června 2000 / Bratislava Góly: 51. T. Došek - 42. pen. a 81. Pirlo

Česko: Chvalovský - Lukáš Došek, Lengyel, Petrouš, Týce - Sionko (62. Baroš), Jarolím (65. Grygera), Ujfaluši, Jankulovski (81. Polák) - T. Došek, Heinz.

Itálie: Abbiati - Grandoni, Zanchi, Cirillo - Gattuso, Baronio, Pirlo, Zanetti (85. Firmani), Coco - Spinesi, Comandini (74. Ventola) Stříbrná předzvěst nádherných časů v podání mladých pušek, které brzy povýší mezi dospělé. Lvíčata už ve skupině přestřílela Nizozemce (3:1) a Chorvaty (4:3), v poslední minutě přišla o výhru se Španěly (1:1), nikoli však o postup do finále. I na Tehelném poli vsadil tým na totální fotbal. „Fanoušci vstávali ze sedadel, půlku utkání absolvovali vstoje, tak to asi musel být velký zápas,“ podotkl kouč Brückner. Na Italy se valily české ofenzivní laviny, jenže protivník se dvakrát nadechl - a vyhrál. Pirlo se trefil z penalty a přímáku. Brücknerův komentář: „Toto není vůbec prohra. S Italy jsme hráli jako rovný s rovným. Ne, když si promítnu způsob hry, neberu to jako prohru.“ Legendární český trenér Karel Brückner děkuje fanouškům na Andrově stadionu při oslavách 100 let olomouckého fotbalu • Foto Barbora Reichová / Sport

9. Česko-Dánsko 3:0 EURO, čtvrtfinále / 27. června 2004 / Porto Branky: 63. a 65. Baroš, 49. Koller

Česko: Čech - Jiránek (39. Grygera), Bolf (65. Rozehnal), Ujfaluši, Jankulovski - Poborský, Rosický, Galásek, Nedvěd - Koller, Baroš (71. Heinz)

Dánsko: Sörensen - Helveg, Laursen, Henriksen, Bögelund - Poulsen, C. Jensen (71. Madsen), Gravesen - Grönkjaer (78. Rommedahl), Tomasson, Jörgensen (85. Lövenkrands) Show Milana Baroše, s pěti trefami už nejlepšího kanonýra turnaje, a působivé, vyzrálé vystoupení týmu s posunem mezi nejlepší čtyři země kontinentu. Po opatrném poločase padlo rozhodnutí velmi rychle. Koller hlavou vrazil balon do sítě po rohovém kopu. Pak se dvakrát krátce po sobě zaskvěl ve sprintu útočník Liverpoolu: poprvé přehodil gólmana po nahrávce Poborského, podruhé si naběhl na Nedvědovu kolmici a zacílil tvrdě levačkou. Brücknerův komentář: „Účast ve čtvrtfinále, to je takový úspěch neúspěch. Ale tím, že jsme postoupili do semifinále, jsme dosáhli úspěchu. V play off není místo pro reparát. Jen černá a bílá.“ 15 let od bronzového EURO 2004: Vrchol přišel s Dány, jakou roli sehrál pedant Brückner? Karel Brückner na EURU 2004 • Foto Archiv Sportu

8. Slovensko-Česko 0:3 kvalifikace EURO / 6. září 2006 / Bratislava Góly: 10. Sionko, 21. Sionko, 57. Koller

Slovensko: Čontofalský - Krajčík, Škrtel, Ďurica, Čech (24. Németh) - Karhan, Hlinka, Valachovič (46. Hodúr), Švento - Šebo (46. Hološko), Mintál

Česko: Čech - Ujfaluši, Jiránek, Rozehnal, Jankulovski - Polák (73. Kováč), Galásek - Sionko (78. Štajner), Rosický, Plašil - Koller Slováci si věřili jako už dlouho ne, nešetřili siláckými výroky. O to hůř snášeli realitu na hřišti. Jejich opatrnou, defenzivně laděnou sestavu dvěma góly zlomil obvykle přehlížený záložník Libor Sionko z Glasgow Rangers. U třetího se podílel na signálu po přímém kopu na ose Rosický-Sionko-Koller, zakončeném do prázdné branky. „Ten signál jsem hrál v Olomouci ještě ve druhé lize, takže je starý asi tak 25 let. Důležité je to, že se ho hráči rozhodli použít a že ho perfektně provedli,“ chválil trenér. Brücknerův komentář: „Řekl jsem, že mužstvo se bude lepšit, a to se potvrdilo. Náhradníci za někoho už nejsou náhradníky.“ Karel Brückner na tiskové konferenci • Foto Archiv Sportu

7. Česko-Německo 2:1 EURO, skupina / 23. června 2004 / Lisabon Góly: 30. Heinz, 77. Baroš - 21. Ballack

Česko: Blažek - Jiránek, Bolf, Rozehnal, Mareš - Plašil (70. Poborský), Galásek (46. Hübschman), Týce, Vachoušek - Heinz - Lokvenc (59. Baroš)

Německo: Kahn - Friedrich, Nowotny, Wörns, Lahm - Frings (46. Podolski), Hamann (79. Klose) - Schneider, Ballack, Schweinsteiger (86. Jeremies) - Kuranyi „Hráli jsme proti slabšímu českému týmu, a přitom jsme na něj neměli,“ litoval kapitán poražených Michael Ballack. Zatímco Brücknerovi muži měli už jistotu postupu ze skupiny, a kouč proto nasadil devět nesehraných náhradníků, Němci potřebovali nutně vyhrát. A vedli. Heinz sice nádherně vyrovnal z trestňáku, ale po pauze protivníci dostali české béčko pod obrovský tlak, pálili šance, trefili tyč. A pak utrpěli šok. Z lavičky naskočil kanonýr Baroš, nadvakrát překonal Kahna a z ochozů se linul posměšný popěvek Auf Wiedersehen. Brücknerův komentář: „Kdepak náhradníci, tohle prostě byl český reprezentační tým.“ Karel Brückner má za sebou úctyhodnou trenérskou kariéru • Foto Archiv Sportu

6. Česko-Nizozemsko 3:1 kvalifikace EURO / 10. září 2003 / Praha - Letná Góly: 15. Koller pen., 38. Poborský, 90.+4 Baroš - 62. van der Vaart

Česko: Čech - Jiránek, Bolf, Ujfaluši, Grygera (25. Hübschman) - Poborský, Rosický (61. Baroš), Galásek, Nedvěd, Šmicer (81. Vachoušek) - Koller

Nizozemsko: van der Sar - Reiziger, Stam, F. de Boer (46. Ooijer), Cocu - van der Vaart, van Bommel, Davids - Overmars (20. Bosvelt), Kluivert - van Nistelrooij (70. Van Hooijdonk) Velká sláva, postup na EURO na vyprodaném stadionu proti silné velmoci. Zásadní byla už 13. minuta: Rosický nahrál do vápna Poborskému, toho srazil zezadu Davids, který po druhé žluté kartě musel do sprch, a Koller z penalty rozepsal účet báječného večera. Pak zakouzlil Poborský úžasným gólovým obloučkem a v nastavení přihrávkou od vlastního rohového praporku žolíku Barošovi do brejku, jenž rozbouřil hlediště zakončením do prázdné branky. Brücknerův komentář: „Nejsem v euforii a nechci být. O to lépe se pak snáší frustrace. Ale mám dobrý pocit.“ Karel Brückner s Pavlem Nedvědem • Foto Archiv Sportu

5. Česko-Jugoslávie 5:0 přátelsky / 6. září 2002 / Praha - Letná Góly: 2. Šmicer, 21. Ujfaluši, 51. Baroš, 55. Ujfaluši, 80. Baroš

Česko: Čech - Jiránek, Johana (46. Bolf), Ujfaluši, Grygera - Poborský (77. Sionko), Galásek (64. Jarošík), Rosický (64. Koloušek), Šmicer (31. Nedvěd) - Štajner (46. Baroš), Koller (46. Lokvenc)

Jugoslávie: Jevrič - Mirkovič, Bunjevčevič (46. Džodič), Krstajič - Duljaj, Lazetič (46. Trobok), D. Stankovič (46. Vaskovič), P. Djordjevič (67. Koroman), Dragutinovič (46. Dmitrovič) - Miloševič (56. Kežman), Kovačevič (83. Pjanovič) Pouhých 5435 lidí na Letné přihlíželo fascinující demolici kvalitního, avšak brzy odevzdaného soupeře. Domácí tým ho drtil neúnavně. Od první minuty se překonával v dravosti, rychlosti, efektivní, ale i efektní jednoduchosti. Diváci tleskali patičkám, zadovkám, svižným kombinacím. Tři góly padly ze standardních situací, mnoho velkých šancí bylo navíc promarněno. Brücknerův komentář: „Byl to přístup, výkon i výsledek se vším všudy.“ Během zápasů byl Karel Brückner často zachmuřený • Foto Archiv Sportu

4. Česko-USA 3:0 MS, skupina / 12. června 2006 / Gelsenkirchen Góly: 5. Koller, 36. Rosický, 76. Rosický

Česko: Čech - Grygera, Rozehnal, Ujfaluši, Jankulovski - Poborský (82. Polák), Rosický (86. Štajner), Galásek, Nedvěd, Plašil - Koller (45. Lokvenc)

USA: Keller - Cherundolo (46. Johnson), Onyewu, Pope, Lewis - Beasley, Mastroeni (46. O’Brien), Reyna, Convey - Donovan, McBride (77. Wolff) Excelentní nástup na světové jeviště, na němž se Češi objevili poprvé od ještě federálního roku 1990. Pod zataženou střechou v aréně Schalke nastartoval jízdu obr Koller tvrdou hlavičkou, další dva údery přidal fantastický Rosický. První nádhernou střelou z 25 metrů, druhý šajtlí po skvělém Nedvědově pasu. Navíc trefil břevno. „Trenér nás nabádal, abychom stříleli, protože balon hodně lítá,“ vysvětloval. Bolavou ztrátou byl ovšem Koller na nosítkách se zraněným stehenním svalem. Brücknerův komentář: „Zranění Jendy je bohužel vážné. To je neštěstí, kalí mi radost. Draze zaplacené vítězství.“ Karel Brückner se rád obouval i do kopaček • Foto Archiv Sportu

3. Německo-Česko 0:3 kvalifikace EURO / 17. října 2007 / Mnichov Góly: 2. Sionko, 23. Matějovský, 63. Plašil

Německo: Hildebrand - Friedrich, Mertesacker, Metzelder (46. Fritz), Jansen - Odonkor, Schweinsteiger (65. Gomez), Frings, Trochowski (46. Rolfes) - Podolski, Kuranyi

Česko: Čech - Pospěch, Kováč, Rozehnal, Ujfaluši - Galásek - Sionko (58. Vlček), Matějovský, Plašil, Pudil (73. Kulič) - Koller (80. Fenin) Velkolepá pečeť postupu na EURO. Neuběhly ani dvě minuty, v německém vápně zůstali osamoceni Koller se Sionkem, první nahrál druhému před prázdnou branku a nejen bronzový tým z MS 2006 zíral. Hosté bez zraněného kapitána Rosického a vykartovaných opor Jankulovského a Baroše podali mimořádný výkon, sedm tisícovek českých fanoušků nadšeně aplaudovalo nečekaným hrdinům Plašilovi či Matějovskému. Brücknerův komentář: „Výkon některých hráčů byl doveden do maxima. To vlastně platí pro všechny.“ Karel Brückner má za sebou úctyhodnou trenérskou kariéru • Foto Archiv Sportu

2. Francie-Česko 0:2 přátelsky / 12. února 2003 / Saint-Denis Góly: 7. Grygera, 61. Baroš

Francie: Ramé - Thuram, Gallas, Desailly, Lizarazu (75. Silvestre) - Wiltord (46. Pires), Makelele (46. Vieira), Petit (75. Pedretti), Zidane - Marlet (46. Trezeguet), Henry (66. Cissé)

Česko: Čech - Grygera, Bolf, Ujfaluši, Jankulovski (89. Petrouš) - Poborský (77. Hübschman), Galásek (63. Gedeon), Šmicer (17. Vachoušek) - Nedvěd, Rosický (57. Dostálek) - Koller (57. Baroš, 79. Lokvenc) Mistři světa a Evropy vypískaní na Stade de France a triumf týmu, který se ani po rychlém vedení nestáhl do zákopů, ale šel aktivně a účinným presinkem za vítězstvím. Pod Brücknerem narostla šňůra na 11. zápas bez porážky. „Celý týden jsme se učili, jak uspět,“ vzpomíná Vladimír Šmicer. „Postavil nám na tréninku hluboký obranný blok a do omrzení jsme cvičili, jak se z něj dostat do nebezpečného útoku. Žádné nakopávání a všechno hezky vykombinovat. Od té doby jsme věděli, že se nikoho nemusíme bát.“ Brücknerův komentář: „Český fotbal má invenci a nápad. A když se k tomu přidá obrovská pracovitost a taktika, to rozhoduje. Vždycky hraju na výhru, nikdy na remízu.“ Karel Brückner s Milanem Barošem během EURA 2004 • Foto Archiv Sportu