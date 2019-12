Rušno kolem Kangy: nabídka od Turků nepřišla, agent chce dodržet smlouvu | iSport.cz

Odebírejte iSport PODCAST:

Guélor Kanga je nejvýraznější postavou současné Sparty, nejproduktivnějším hráčem celé ligy a mužem, kolem kterého je od jeho příchodu do Čech neustále živo. Nyní však zurčení kolem drobného Gaboňana ještě nabírá na síle.

Důvod? Kanga má s letenským klubem smlouvu pouze do léta, jeho další budoucnost zůstává značně nejistá. Portál iSport.cz už v minulém týdnu informoval o tom, že je vysoce nepravděpodobné, že by se africký polař dohodl s vedením Sparty na další spolupráci. Ani jedna strana k ní totiž není příliš nakloněna.

To ovšem otevírá prostor pro celou řadu spekulací. S jednou takovou přišla během uplynulého víkendu turecká média, která referovala, že by Kangu moc rád do svých řad získal Trabzonspor. Tedy soupeř Pražanů z letního předkola Evropské ligy, který především v prvním utkání na vlastní oči viděl, co všechno 29letý záložník dokáže.

Podle informací portálu iSport.cz však dosud žádná oficiální nabídka na Kangu z turecké strany nedorazila. A i kdyby se tak mělo v budoucnu stát, zimní odchod se nejeví příliš pravděpodobně.

Vydrží do léta i kvůli bonusu?

„Agent Louis Denolle začátkem týdne informoval klub o tom, že preferuje setrvání svého klienta ve Spartě a dodržení současného kontraktu,“ uvedl zdroj blízký samotnému hráči.

To by potvrzovalo teorii, že Kanga bude chtít ve Spartě zůstat až do léta, aby pak mohl svou další fotbalovou budoucnost řešit coby volný hráč. Takový status mu totiž otevírá cestu k tučnému podpisovému bonusu ve svém příštím angažmá.

Případnému setrvání Kangy po zbytek sezony se výrazněji nebrání ani Sparta, která stále nemá jistotu, kdy bude připraven naskočit do akce Bořek Dočkal.

„Bavíme se o tom s Tomášem Rosickým, nedokážu říct nic konkrétního. Jsou zápasy, kdy Kanga je hráč, který nám hru trochu kazí lacinými ztrátami. Ale zároveň je rozdílový, teď se projevil v druhém světle, zahrál dobrý zápas. Viděl jsem u něj i týmové nastavení, pracoval do defenzivy, volba střídání proto nepadla na něj, i když jsme ctěli dostat do hry Michala Trávníka. Kanga si nyní úkoly splnil dobře, ale jak to s ním bude dál, to nyní nedokážu říct,“ uvedl po duelu s Mladou Boleslaví trenér Václav Jílek.

Jisté každopádně je, že kolem Kangy bude napříč celým zimním přestupovým obdobím pořádně rušno.

