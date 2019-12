Trpišovský: Souček by si přestup zasloužil. Vrba změnil český fotbal | iSport.cz

Fanoušci už mají jasno teď. „Slavia Praha, mistr ligy,“ znělo nadšeným Edenem poté, co mužstvo kouče Jindřicha Trpišovského přehrálo Budějovice 4:1. A díky další ztrátě Plzně vládne tabulce už s luxusním šestnáctibodovým náskokem. „Je to unikátní a skvělý,“ prohodil trenér Pražanů k parádní bodové sbírce svého mužstva. Na poslední tiskové konferenci roku pak mluvil i o Milanu Škodovi, možných odchodech nebo Pavlu Vrbovi. A chválil nedělního soupeře.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13. Milan Škoda, 19. Coufal, 28. Masopust, 58. Milan Škoda Hosté: 52. Ekpai Sestavy Domácí: O. Kolář – Coufal, Takács, Kúdela, Bořil (76. Holeš) – Masopust (79. Júsuf Hilál), Traoré (72. Hora), Ševčík, T. Souček (C), Provod – Milan Škoda. Hosté: Drobný – Javorek, L. Havel, P. Novák, Kladrubský (C) – Ekpai, Havelka (77. Kulhánek), Brandner (69. Mršić), Čavoš (81. Táborský), Schranz – Ledecký. Náhradníci Domácí: Frydrych, Kovář, Hora, Hušbauer, Olayinka, Júsuf Hilál, Holeš Hosté: Čolić, Kulhánek, Mršić, Polom, Malecha, Táborský, Křížek Karty Hosté: Havelka, Ekpai, Drobný Rozhodčí Franěk – Vlček, Mojžíš (Vojkovský) Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice

Budějovicím jste ukončili šňůru osmi zápasů bez porážky. Jak těžký to byl zápas?

„Výsledek je 4:1, ale musím Budějovice hrozně ocenit. Nejen za postavení v tabulce, ale i za cestu. I tady ukázali, že mají v útočné fázi strašně zajímavé věci. Nám zápas sednul, ale Budějovice jsou strašně nepříjemné oživení ligy. Mají skvělé trenéry, kéž by bylo víc týmů, které hrají jako oni. Díky způsobu hry dávají hodně gólů. Hodně jich i dostávají, ale pro lidi je to pak zajímavé.“

V první půli jste je přesto jasně přehráli.

„Ta byla skvělá, dobře jsme do toho vstoupili. Jak jsme se pohybovali, kombinovali, byli jsme hodně nebezpeční, přesní v kombinaci. Dali jsme tři góly. A možná tři a půl... Mít k dispozici goal line, byla tam jedna sporná situace. Pro první půli mám slova největšího uznání. Ve druhé půle byly Budějovice nepříjemné, nám pak pomohl gól po krásné akci na 4:1.“

SESTŘIH: Slavia - Č. Budějovice 4:1. Dokonalá sešívaná tečka, zářili Masopust a Škoda Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Takže velká spokojenost?

„Kéž by takových zápasů bylo víc, na všech postech jsme byli strašně kvalitní. Představoval bych si, aby nám to doma takhle sedlo častěji. Fantastická byla i návštěva - šestnáct tisíc lidí v půlce prosince, skvělá atmosféra. Obrovská poklona pro lidi, že v tomhle čase přijdou v tomhle počtu. A chci jim poděkovat za celý rok. Nejsou to fráze, kluci se o podpoře hodně baví. Jsme rádi, že jsme ten dlouhý rok zakončili po všech stránkách na úrovni.“

Máte šestnáctibodový náskok na druhou Plzeň a 54 bodů, což je po 20. kole vyrovnaný historický rekord ligy. Napadlo by vás, že je něco takového možné?

„Myslím, že loni jsme po podzimu měli náskok čtyři body, takže teď to jde do plusu. Je to unikátní a skvělý. Od léta jsme vlastně bez šesti důležitých hráčů - pět odchodů (Deli, Ngadeu, Stoch, Zmrhal, Král) plus zraněný David Hovorka. O to víc si vážím toho, že tým se herně ještě posunul. Jsme ještě dál. Ukazuje to na skvělou práci kabiny a celého sportovního úseku, že nás ani tyhle ztráty sportovně nezasáhly tak, jak se čekalo. Odešli dva stopeři, třetí se zranil a my dostali čtyři góly ve dvaceti zápasech... Určitě jsem něco takového nečekal, byli jsme lepší a lepší.“

Berete to tak, že si vše už můžete pokazit jen sami?

„Důležité hlavně bude nekoukat na náskok a bavit lidi jako dneska. Jedna věc jsou tituly, druhá náskoky a ta nejdůležitější je ten produkt. Je pro nás závazek, že sem přijde šestnáct tisíc lidí. Chceme, aby kustodi v létě zas měli hodně práce.“

Souček by si přestup zasloužil

Nebojíte se, že v zimě přibydou další odchody? Třeba Tomáš Souček, Ondřej Kolář nebo Peter Olayinka?

„Trochu obavy z toho mám. Doufáme, že další kvalifikace Ligy mistrů pro nás bude zanedlouho a budeme chtít být zase úspěšní. Všichni tihle hráči jsou na vrcholu sil, takové výkonnostní atypy, za které strašně těžko hledáte náhradu. Uvidíme. Tomáš Souček by si přestup zasloužil. Ale bude to hlavně o něm. Obecně záleží na hráčích, jakou cestou budou chtít jít. Buď můžou ještě víc vstoupit do historie Slavie, nebo odejít do zahraničí. Když se sejde nabídka a zajímavý klub, k odchodu asi dojde. Za chvilku je taky EURO, myslím, že se hráčům nebude odcházet jednoduše. Změna nemusí být jednoduchá, nikdy nevíte. Celkově to vždycky bude o rozhodnutí hráčů.“

Bude se poohlížet i po posilách? Mluví se o tom, že máte zájem třeba o Nikolaje Komličenka?

„Přímé posílení bude souviset s odchody. Čeká nás na jaře patnáct zápasů, stoprocentně se k nám připojí Oscar. Musíme najít přímou úměru, aby hráči byli vytížení. Když hráč někde pravidelně hraje, jako Sýkora nebo Musa, je to lepší. Naopak u nás někdo není tak vytížený, takže bude lepší, aby nabral zápasy. Kádr není nafukovací, ale jsem spokojený s tím, jaký je. Komličenka sledujeme jako všechny. Ale aby někdo přišel, musel by někdo z té zhruba první šestnáctky odejít.“

TOP GÓLY 20. KOLA: Parádní akce Slavie a Škodova třešnička, Shejbalův halfvolej

Bude v klubu pokračovat Milan Škoda?

„Já bych si hlavně přál, aby hrál jako poslední tři utkání. Protože tak si ho hodně dlouho nepamatuju, ani v době, kdy dával šestnáct gólů za sezonu. Z těch dvou ligových zápasů má myslím 3+2, celkově působí na hřišti skvěle. A to je jedna role, druhá je v kabině. Zažil jsem zatím málo hráčů jako je on, co se týče lásky ke klubu. Strašně si ho vážím. I když nehraje, ukazuje pravou tvář toho, jak by hráč měl bojovat. A pak je najednou schopen nám všem vytřít zrak, v Liberci do toho skočil skvěle. Je to legenda klubu, nejen na hřišti, ale i tím, co dělá. Jak ho znám, dá do toho teď všechno, a bude si chtít vybojovat pozici. Počítáme s ním dál. Spousta hráčů by si z něj mohla brát příklad v tom, jak pracovat ve složité situaci.

Nakousl jste případnou kvalifikaci Ligy mistrů. Co říkáte tomu, že české kluby neprožily v pohárech dobrou sezonu a národní koeficient hodně utrpěl?

„Měli bychom si vážit každého klubu, který se dostane do skupiny evropských pohárů. Bude to pro nás čím dál těžší. Doufám, že se poučíme z letošního léta. Že liga nebude začínat v termínu, v jakém začínala a necháme hráčům po nadstavbě dostatečný čas na odpočinek. Neříkám, že je to jen tím, ale vše se sečetlo a bodů jsme v Evropě letos udělali málo. Bude to těžší a těžší, příjmy z Evropy jsou přitom strašně důležité. Víme, jak je to například s televizními právy tady, o tyhle zdroje si nemůžeme dovolit přijít. Dvě takové sezony za sebou by byly strašný problém.“

Zaznamenal jste, že v Plzni velmi pravděpodobně skončí Pavel Vrba?

„Chystám se mu zavolat nebo napsat, až se to potvrdí. Před časem začal hrát svůj fotbal v době, kdy tady všechny kluby hrály v bloku, s devíti hráči za míčem. On sám od sebe tohle změnil. Změnil český fotbal. Když končil Brückner u reprezentace, četl jsem, že jak dobrý byl, zjistíme až v době, kdy ho mít nebudeme. To se ukázalo, práce trenérů se docení časem. Vrba vyhrál tituly, hrál Ligu mistrů, byl v zahraničí a s národním týmem postoupil na EURO. Je to trenérská ikona posledních generací. Jestli je pravda, že zamíří tam, kam se psalo (Ludogorec Razgrad), přeju mu hodně štěstí. Byl pro mě inspirací, budu mu přát to nejlepší.“