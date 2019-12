Bomba ve Slavii? Hrozí Nezmarův odchod, překvapí vás, kam by mohl jít | iSport.cz

Doma je nepřemožitelná, na mezinárodní scéně budí údiv slavných protivníků. Může vůbec něco pražskou Slavii oslabit? Přece jen ano, a nikoli zvenčí, ale zevnitř: vedle odlivu čínských investic je to nejistá situace sportovního ředitele Jana Nezmara. Ten se totiž navzdory úspěchům opakovaně chystal na odchod z klubu, naposledy údajně v pondělí oznámil vedení klubu svůj záměr v Edenu skončit. Kdyby na sbohem opravdu došlo, bylo by to nepříjemné hned z dvojího důvodu: Nezmara by zkusil získat ligový rival.