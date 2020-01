VIDEOGRAFIKA: Nejlepší střelci v české lize. Nejdřív Siegl, pak tajfun Lafata | iSport.cz

Dvacet let, až na jednu krátkou výjimku, to na špici od samého začátku vypadalo pořád stejně. Horst Siegl vládl střelcům české nejvyšší soutěže, vcelku nerušeně. S velkým náskokem. Než se přihnal a přes všechny přehnal tajfun David Lafata. Názorně to ukazuje exkluzivní videografika top 10 nejlepších střelců nejvyšší fotbalové ligy pro iSport.cz.