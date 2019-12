Kollera čeká první Silvestrovské derby za Spartu: Mám formu z Brazílie | iSport.cz

Má za sebou pohádkovou kariéru, teď ale trochu skromně poví: „Nerad bych byl pro smích.“ Jan Koller vzal přípravu na svoje první Silvestrovské derby zgruntu, ještě v sobotu hrál za Dortmund na halovém turnaji v Drážďanech. A před Vánoci si střihl další exhibiční akci v Sao Paulu. „Pořád se snažím udržovat,“ říká 46letý čahoun, jenž během sezony dělá ligového experta deníku Sport a iSport.cz.

Čím to, že si Silvestrovské derby poprvé zahrajete až letos?

„Organizátoři mě pravidelně zvali asi posledních osm let, ale většinou jsem nebyl přes svátky v Česku. Hodilo se mi to až teď, rád jsem kývl. Zápas legend dvou největších českých klubů na Silvestra je hezká myšlenka, ne náhodou to zajímá spoustu fanoušků.“

I hráčů, soupisky jsou každý rok hodně našlapané.

„Slyšel jsem, že i tohle derby bývá hodně vyhecované. Aby ne, týmy se snaží hodně omlazovat, aby to mělo co nejjiskřivější náboj. Moc nemusím pouťové exhibice s předem domluveným výsledkem, takže předpokládám, že mě to v Edenu bude bavit.“

Přivezl jste si z Brazílie formu?

„Doufám! Předvánoční Sao Paulo se povedlo. Hrálo se pěkně venku, žádná hala. Každý den bylo krásných třicet stupňů a sešla se naše stará dortmundská parta. Tmelili to místní kluci Dedé, Evanílson a Ewerthon, chytal nám Roman Weidenfeller… Škoda, že nemohl přijet Rosa (sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický), měl povinnosti v Praze.“

Jak jste dopadli?

„V semifinále jsme prohráli s Barcelonou a v zápase o bronz jsme porazili Bayern 3:2, pomohl jsem k tomu gólem. V Sao Paulu bylo příjemně, zajímavá cestovatelská zkušenost, ale na můj vkus je to moc divoké město. Žít bych tam nechtěl, zlaté Monako.“

Čemu se ještě věnujete kromě fotbalu?

„V Praze jsem se přes známého dostal k florbalu – a chytlo mě to, v novém roce ho začnu hrát pravidelně.“

Čím to?

„Florbal je dobrý na fyzičku, fajn zpestření k fotbalu, hokeji a tenisu. Jste ve vyhřáté hale a zaběháte si. Dokonce už mám i vlastní hůl: vzhledem ke svojí výšce jsem potřeboval nějakou delší, ale povedlo se ji sehnat.“ (usmívá se)

Zpátky k fotbalu. Co si vybavíte ze svých dávných derby proti Slavii? Před čtvrtstoletím jste stihl jen dvě.

„Obě se hrála v Edenu a obě byla vítězná. Na jaře nám Pavel Nedvěd v devadesáté minutě vystřelil výhru 1:0 a díky tomu jsme na Slavii devět kol před koncem sezony ztráceli už jen dva body. Za pár týdnů jsme ji přeskočili a titul byl náš.“

A vaše druhé derby?

„To už jsem v září 95 odehrál celé. Měl jsem tutovku, ale gól z toho nebyl. Výhru 2:0 nám zařídil vlastňák Honzy Suchopárka a trefa Vráti Lokvence. Zatím mám v derby stoprocentní bilanci a rád bych ji protáhnul.“

Třeba ve spolupráci s nejlepším střelcem samostatné české ligy Davidem Lafatou? I on by měl nastoupit.

„Nevím, jestli budeme hrát vyloženě spolu, ale těším se na něj. Je to rozený kanonýr, což potvrzuje i v jihočeském přeboru, šest gólů v devíti zápasech je parádní bilance. Pamatuju si na start kvalifikace o EURO 2008 s Walesem: David přišel na plac na poslední čtvrthodinu a jeho dva góly rozhodly. Přitom tenkrát hrál v nároďáku poprvé v životě.“

Ještě ke Spartě: jak na ni vzpomínáte? V jednadvaceti jste přišel jako úplně neznámý z jihočeského Milevska a už za dva roky jste nečekaně odcházel do Belgie.

„Dost lidí si možná ani nevzpomene na to, že jsem někdy Spartou prošel, ale v mojí kariéře to byl důležitý klub. V béčku jsem odehrál pár povedených zápasů a pak jsem povýšil do ligy. Díky Spartě jsem se dostal do velkého fotbalu a do ciziny, na to se nezapomíná.“

I proto si v úterý znovu vezmete rudý dres?

„Neodmítám pozvání ani na letní zápasy staré gardy. Sparťanský národ by asi bral spíš vítězství v ligových derby, kde má momentálně navrch Slavia, ale snad to na Silvestra aspoň trochu odčiníme. Už teď se moc těším i na slávisty, po zápase určitě bude o čem mluvit.“