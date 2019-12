Páníkova éra v Baníku: euforie proti Spartě a Slavii, pak negativní nálada | iSport.cz

Kouč Baníku Bohumil Páník se svými hráči ve čtvrtfinále poháru v Mladé Boleslavi • FOTO: Michal Beránek (Sport)

Téměř dva roky, přesněji dvaadvacet měsíců, byl Bohumil Páník trenérem Baníku Ostrava. Stihl čtvrtinu záchranářské sezony, celý výborný předchozí ročník a půlku toho aktuálního, který se dá zatím označit za nadprůměrný. Třiašedesátiletý kouč se nesmazatelně zapsal do historie slezského klubu, protože to byl on, kdo značku FCB zachránil mezi elitou a zvládl klíčovou fázi stabilizace. Přesto vše nebylo růžové. Web iSport.cz vybral tři Páníkovy nejlepší momenty a tři nejhorší za dobu strávenou na stadionu ve Vítkovicích.