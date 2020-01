Netrpěliví. Utekli ze Sparty, zatím se neprosadili. Nejdál je ten nejmladší | iSport.cz

Byl z toho slušný poprask, když před dvěma lety v krátkém časovém horizontu zmizelo ze sparťanské akademie sedm zajímavých absolventů. Tím spíš, když dva z nich – Pavel Hezoučký se Šimonem Gabrielem – zamířili rovnou do konkurenční Plzně. Padala velká slova – o zradě, hamižnosti a ztrátě soudnosti z jedné strany, o aroganci, šikaně a zaujatosti z druhé.

„Byla to trucakce – ze strany kluků a především jejich agentů,“ vzpomíná na horké léto 2018 tehdejší generální ředitel Sparty Adam Kotalík.

„Kdepak. Pro hráče šlo o novou výzvu, pozitivní změnu,“ oponuje David Nehoda, který zastupuje Hezoučkého. „Ale přiznávám, že jsme očekávali, že se Pavel prosadí víc,“ dodává upřímně.

To samé platí víceméně i pro zbylých šest uprchlíků.

Dva z nich – Richard Sedláček a Matěj Majka – vyrazili ze Strahova dokonce do zahraničí. Dvacetiletý Sedláček i o rok mladší Majka však dosud nepřekročili hranice rezervních týmů nizozemského Alkmaaru, respektive anglického Brentfordu. Do příslušných A-týmů se zatím neprosadili, popravdě do nich ještě ani pořádně nenakoukli.

Do druholigového Brentfordu přitom současně s Majkou přišel ze Slavie o rok mladší Jan Žambůrek, který v této sezoně nasbíral už 12 startů v Championship a po jednom v FA Cupu i Ligovém poháru.

„První rok byl pro Ríšu velmi náročný. On na sobě ale neskutečně dřel, opravdu hodně zesílil, přizpůsobil se a dnes má v klubu velmi dobrou pozici. Chodí trénovat s A-týmem, všechno jde podle plánu,“ ubezpečuje Viktor Schejbal, šéf skaut agentury Sport Invest. „Matěj se sice zatím v dospělém fotbale tolik neprosazuje, ale nikdy nezalitoval toho, že z Česka odešel. Je spokojený a pořád to hodnotí jako velmi dobrý krok.“

Ambice, netrpělivost a přelétavost

Stoper či levý bek Daniel Fišl vyměnil rudý dres za barvy Olympie, za kterou si zahrál druhou ligu. V Českých Budějovicích už však tolik příležitostí nedostal, a tak loni v létě přestoupil do Dukly. Ve FNL se však na podzim neobjevil ani jednou, nastupoval pouze za béčko v ČFL.

„Dan i jeho otec tlačí na pilu. Chtějí ve fotbalovém vývoji určité věci přeskočit, což moc nejde,“ glosuje to agent Orhan Dumanjič, který zprostředkoval Fišlův přestup z jihu Čech do Dejvic.

Stejnou přelétavost po odchodu ze Sparty projevil i Milan Slanina, který nejprve přestoupil do mateřského Benešova, pak do Slavie a od loňského července patří Mladé Boleslavi.

Všechny případy spojují velké ambice a netrpělivost. Hrát za jeden z dlouhodobě nejlepších dorosteneckých týmů v republice bylo Fišlovi a spol. málo, hnala je touha co nejdříve se etablovat v dospělém fotbale.

„A cítili, že do kabiny áčka to mají ve Spartě daleko, což jsem chápal,“ dodává Brabec smířlivě. „Kluci to chtěli vzít rychle a ne všem se to podařilo tak, jak očekávali.“

Gabriel v Plzni povýšil

Popravdě, to jsou hodně diplomatická slova. Dotyční totiž do jednoho určitě počítali s tím, že dnes budou dál, vždyť prvoligový start si z nich zatím připsal jen Jaroslav Peřina za Jablonec, který loni v květnu symbolicky střídal na poslední čtyři minuty při utkání na Spartě (0:2). Víc nikdo ani ťuk.

Teď v zimní přípravě nicméně do áčka Plzně povýšil Gabriel, se kterým se podle informací deníku Sport počítá ve Viktorii pro jaro jako se čtvrtým stoperem. Cíli je tak paradoxně nejblíž ten úplně nejmladší ze sedmi exsparťanů, Gabriel je totiž ročník 2001.

„Šimon jde kontinuálně nahoru,“ chválí Brabec sebevědomého zadáka, jehož dvojče Adam ve Spartě zůstal a nyní patří k oporám třetiligového béčka, které usiluje o postup do FNL. Teprve teď tedy začíná na svého bratra Šimona trochu ztrácet, ještě na podzim totiž oba hráli stejnou soutěž – ČFL.

„Vybrali jsme ho do áčka z jednoduchého důvodu – kvůli výkonnosti, kterou prokazoval v mládežnické Lize mistrů i potom v třetiligovém béčku,“ vysvětlil plzeňský boss Adolf Šádek. „V posledních měsících byl výborný, fyzické předpoklady pro velký fotbal má také, tak by se jej měl začít učit.“

Je skutečně nejvyšší čas.