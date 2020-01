Daniel Hložek otevřeně o bratru Adamovi: Jednou bude mít na Anglii | iSport.cz

Adam Hložek alias kometa tuzemského fotbalu. V pouhých šestnácti letech začal pravidelně nastupovat za Spartu v nejvyšší soutěži. Nyní, o rok později, už patří k jejím oporám a klíčovým hráčům. Přírodní úkaz. Kluk, jaký po zdejších trávnících pořádně dlouho neběhal…

Na adresu stále teprve sedmnáctiletého mladíka už se vyjadřoval kdekdo. Trenéři, spoluhráči, různí experti. Nikdo z nich ale Adama nezná tak dokonale jako jeho o čtyři roky starší bratr Daniel. V malebné kavárně v domovských Ivančicích usrkává minerálku a předkládá výjimečnou sondu do nitra už nyní všeobecně známého sourozence.

Přiznejte, kdy jste si poprvé uvědomil, že z bráchy roste hvězda možná i evropského formátu?

„Prakticky už odmala jsem věděl, že bude hrozně dobrej. Ale upřímně mě nenapadlo, že by už v tomhle věku byl v áčku Sparty. Zas takový šok to pro mě ale není.“

Vážně ne?

„Měl jsem bráchu denně na očích a viděl, jak se neustále zlepšuje. On už jako malý všechny ostatní převyšoval. I kluky, kteří byli o tři nebo čtyři roky starší. Hned jsem si říkal, že má nakročeno opravdu vysoko.“

Což se nyní i naplňuje. V sedmnácti je nejen stabilním členem áčka, ale taky jedním z tahounů.

„Jsem za něj strašně šťastnej, že tohle všechno dokázal. Pokud se mu budou vyhýbat zranění, má před sebou skvělou kariéru.“

Vy se mimo jiné věnujete i individuálním tréninkům mladších hráčů. V čem vidíte Adamovu největší fotbalovou přednost?

„Je výjimečný v tom, jak dokáže výborně pracovat se svým tělem. Na svůj věk je vyspělý, má dlouhé nohy. Dokáže si poradit ve sprintových soubojích, je silný ve vzduchu. Rychlostně je na tom velice dobře, i když to tak nemusí na první pohled vypadat.“

Jak to myslíte?

„Víte, ono to v televizi může vypadat, že je trochu zpomalený. Ale to je dané tou obrazovkou, zkresluje to. Má dlouhé nohy, když natáhne krok, tak to nevypadá třeba úplně elegantně. Ale je to jen klam. Když ho člověk vidí přímo na stadionu, rychlost mu nechybí.“

A co jeho krytí balonu? Kolikrát se zdá, že soupeři nemají vůbec šanci mu ho sebrat.

„To jednoznačně souvisí s jeho stavbou těla. Strašně hezky se na to kouká, když si brácha stoupne nad balon, dva frajeři mu lezou na záda, a on stejně zvedne hlavu a ještě to přesně rozdá. Tohle je dovednost, kterou se od ostatních odlišuje. Dá se tomu v tréninku pomoct, ale hlavně to v sobě musíte mít zakódované.“

Pojďme se vrátit do vašeho dětství. Jaký byl Adam brácha?