TOP 50 talentů: naděje Sparty, gólman Manchesteru i absolutní vítěz | iSport.cz

POŘADÍ OD 10. DO 1. MÍSTA | Tomáš Kalas, Dominik Mašek, Václav Černý, Martin Graiciar a David Heidenreich, to jsou dosavadní vítězové tradiční ankety TOP 50 teenagerů, jejíž osmý ročník pokračuje v deníku Sport. Hlasovali trenéři reprezentací U20, U19, U18, U17 a U16 a kouči všech 16 účastníků I. ligy staršího dorostu (U19). V úvahu přicházeli jen čeští fotbalisté s ročníkem narození 2000 a mladší. Kdo se stal absolutním vítězem?

Deník Sport tradičně vybral TOP 50 fotbalových talentů. Podívejte se na pořadí největších fotbalových nadějí od 10. do 1. místa

Deník Sport tradičně vybral TOP 50 fotbalových talentů. Podívejte se na pořadí největších fotbalových nadějí od 10. do 1. místa • FOTO: Koláž iSport.cz

9. Martin Cedidla (18 let)

obránce

Zlín

Bilance v I. lize: 13/0

„V žácích byl neskutečně poctivý, ale moc nenasvědčovalo tomu, že by došel tak daleko. Ale měl vůli a to je základ. Je to podobný příběh jako u Ondry Čelůstky,“ zhodnotil jeho vývoj trenér Milan Hanko na idnes.cz.