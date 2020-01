Bucha o Guľovi: Stačí si zvyknout, s míčem na hřišti jsme 95 % času | iSport.cz

Po návratu z vydařeného ročního hostování v Mladé Boleslavi se hlásil do služby novému trenérovi Plzně Adriánu Guľovi. Záložník Pavel Bucha přestoupil do Viktorie už v létě 2018, ale zatím za západočeský klub neodkroutil jedinou ligovou minutu. To se může brzy změnit. V úvodním přípravném utkání červenomodrého celku proti Ústí nad Labem (4:1) nastoupil v prvních 45 minutách na pozici středového záložníka, tedy trochu jinde, než byl zvyklý z působení u Středočechů. Snažil se praktikovat to, co se mu po necelé dva týdny snaží vštěpovat čerstvý mozek realizačního týmu Plzně. „V tréninku si určité věci neustále připomínáme, je to jen o návycích,“ podotkl Bucha.

Hýřil aktivitou, patřil mezi tu jedenáctku, která přikovala Ústí na jeho vlastní polovině a slušný počet fanoušků Viktorie potěšila třemi góly. Kouč Guľa úvodní sestavu chválil, ale sám Bucha přišel mezi novináře v plzeňském tréninkovém areálu v Luční ulici v poněkud skleslé náladě. „Z osobního hlediska nejsem úplně spokojený,“ líčil skromně jedenadvacetiletý fotbalista.

Proč nejste spokojený?

„Nevím. (úsměv) Nezdálo se mi to, nemám z toho dobrý pocit. Chtěl bych hrát lépe.“

Mohl to ovlivnit moment z úvodu, kdy jste schytal nepříjemnou ránu?

„Dostal jsem koňara. To se může stát i v ligovém zápase. S tím se musím naučit hrát.“

Byl zápas s druholigovým Ústím nad Labem příjemným zpestřením v časech náročné kondiční přípravy?

„Popravdě jsme s míčem na hřišti 95 % času. Takže je to spíše zpestření tréninkového cyklu, který tady probíhá.“

Dokážete porovnat předchozí přípravu, kterou jste v Plzni zažil, oproti té nynější?

„Zažil jsem jen jednu zimní. Srovnal bych to tak, že je to rozdílné. Je tu nový trenér, se kterým máme jiné tréninky.“

Můžete říct v čem konkrétně jiné?

„Mluví se o tom hodně od samotného příchodu trenéra, už bych to nechtěl nějak dál rozvádět. A nechci to porovnávat s předchozím koučem.“

V Mladé Boleslavi jste hrával spíš zkraje, v Plzni jste teď v testovaném systému 4-3-3 nastoupil uprostřed. Je to pro vás velký rozdíl?

„Ne. I na hostování jsem občas nastupoval přímo ve středu zálohy. Vždy jsem tak hrával. V Mladé Boleslavi to sice vycházelo tak, že jsem nastupoval hlavně na kraji, ale bylo to s tím, že jsem si často sbíhal na střed a vytvářel přečíslení. Není v tom problém.“

Co přesně po vás chce trenér Guľa?

„Moje role je být na pozici číslo 8. To znamená, že trenér po mně a dalších středních záložnících chce velkou rotaci, abychom si neustále hledali prostor. Úkolem je pomáhat v rozehrávce tak, abych se nebál brát si míč od gólmana a stoperů. Mám hrát po zemi a hledat řešení směrem do útoku.“

To se vám proti Ústí dařilo a dostal jste se i do šancí…

„Měl jsem podle mě dvě střely. V první situaci mi to dlouho trvalo, jejich hráč mě doběhl a já ho pak trefil. Dalo se to lépe vyřešit. Při té druhé jsem neměl stabilní stojnou nohu a zamířil špatně. Zadní tyč byla odkrytá, je to moje chyba. Takto blízko brány se to musí dávat.“

A co práce dozadu? Je to pro vás – jakožto středového záložníka – náročná součást hry?

„Ani ne. Je tu nějaký nový systém, stačí si na to zvyknout. V tréninku si určité věci neustále připomínáme, je to jen o návycích. V zápasech pak bude klíčové nevypadávat hlavou, koncentrovat se. Bude to v pohodě.“

Přichází teď váš čas v Plzni?

„Já doufám, že ano.“ (úsměv)