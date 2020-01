Sivoka v přípravě brzdí koleno: Trochu jsem si ho na umělce odrovnal | iSport.cz

Zažívá možná poslední zimní galeje v kariéře, ale zatím mu moc nechutnají. Budějovický kapitán Tomáš Sivok ještě neodehrál ani jeden testovací zápas: zčásti to byl plán, zčásti za to můžou nečekané trable s kolenem. „Trochu jsem si ho na umělce odrovnal,“ říká exreprezentační stoper. Měl by vynechat i sobotní přátelák se Slavií, hrát bude asi až na únorovém soustředění na Kypru.

Po štacích v Turecku a Izraeli zažívá doma v Českých Budějovicích první zimní přípravu po dvanácti letech, což si vybralo svoji daň. „Vlétli jsme do toho a začalo mě zlobit koleno. Není to akutní věc, spíš chronická,“ líčí Tomáš Sivok. „Klidně bych si minulou sobotu dal poločas na Spartě, ale nešlo to. Na umělce je všechno jiné: pohyb, brzdění… Bohužel nemáme vyhřívané tréninkové hřiště.“

Přetížené koleno, které mu částečně oteklo, v posledních dnech šetřil a v pondělí poprvé sedl na kolo. „Mrzí mě to, byla to neplánovaná pauza. Ostatní kluci jsou o týden přede mnou, budu to muset jako obvykle dohánět,“ lituje Sivok. „Doufám, že se do dvou tří dnů dostanu zpátky na hřiště, ale sobotní Slavii asi ještě nestihnu. Škoda, chtěl jsem si zahrát proti nejlepšímu českému týmu.“

Budějovický trenér David Horejš chtěl Sivoka i 40letého brankáře Jaroslava Drobného v „českých“ zápasech šetřit tak či tak, víc prostoru pro veterány plánuje až v teple na Kypru. „V první polovině přípravy jsme chtěli dát šanci mladým, Lukáš Havel s Maxem Talovierovem se na stoperu dobře sehrávají. Tihle dva jednou můžou být budoucností Dynama,“ říká Horejš.

„Tomáš absolvoval první porci tréninků s námi, pak měl trochu problém z umělky a trénoval individuálně. Při jeho nátuře ho ale musíme spíš krotit,“ vykládá Horejš. „Je mu šestatřicet a při jeho zkušenostech nepochybuju o tom, že bude na ligu nachystaný dobře.“