Guľa popsal novinky v Plzni. Moderní technologie i tréninky na míru | iSport.cz

Ze Slovenska přivezl řadu novinek, které nyní zavádí do plzeňské kabiny. Adrián Guľa se snaží zlepšovat hráče i tím, že vytváří tréninky přesně na míru. Limberský a spol. dokonce do speciální aplikace vyplňují, jak se cítí, aby mohli trenéři reagovat a dávky upravovat. „Beru hráče jako individuality a zaměřuji se na jejich rozvoj,“ pravil nový kouč Viktorie v rozhovoru pro regionální rozhlasovou stanici Hitrádio FM Plus.

Plzeň zažívá po příchodu slovenského odborníka řadu novinek. Data z GPS, natáčení tréninků na video, odlišná cvičení. „Je tu nový trenér, se kterým máme jiné tréninky. Jsme s míčem na hřišti 95 procent času,“ pochvaloval si záložník Pavel Bucha po sobotním prvním přípravném duelu s Ústím nad Labem (4:1).

Pracovitost a morálku v prvních týdnech hrubé přípravy ocenil i Adrián Guľa. „Cítím, že na sobě kluci chtějí pracovat, to je pro mě nejdůležitější. První trénink byl nastavený tak, abych kluky viděl hrát mezi sebou. Je nás hodně, takže jsme je rozdělili na tři skupiny po osmi lidech. Byla tam hra mezi sebou s rotací, kdy dostávali do těla ještě trošku jiným způsobem,“ prozradil nástupce úspěšného Pavla Vrby.

Guľa po svém jmenování zavedl natáčení tréninků, aby hráči okamžitě věděli, co se jim povedlo a co dělali špatně. Samozřejmostí jsou data z GPS vest, se kterými absolvují tréninkové jednotky.

„Sledujeme pulsovou frekvenci i běžeckou odezvu, jak kluci fungují v tréninku. Nejde jen o počet naběhaných kilometrů, což je dneska v Česku velmi moderní. Hlavně nás zajímá intenzita běhu, akcelerace, brždění. Máme k dispozici přibližně 300 běžeckých údajů, z toho musíme vyfiltrovat to, co hráči nejvíc potřebují. Naším cílem nebylo kluky zničit, ale navázat na to, co mají v sobě a to postupně rozvíjet,“ popsal slovenský kouč začátek přípravy.

Věci, které v Plzni se svým trenérským štábem zavádí, nebere jako vlastní vynález. „Vytvořila se nějaká aura. Pro mě je úplně normální v dnešní době třeba pracovat s kamerovým systémem. natáčíme každý trénink, aby hráč mohl hned vidět své činnosti, co dělal správně, v jakém postavení byl z pohledu taktiky. Jde především o to, aby rozvíjel své sebevědomí. Dokonce i v plzeňské mládeži používají GPS ke sledování běžeckých údajů,“ zdůraznil.

Hráči z áčka můžou ve speciální aplikaci trenérům sdělit, jak se po absolvovaných dávkách cítí. „Kromě čísel a dat mám velmi rád osobní kontakt. Máme pro kluky aplikaci, abychom mohli okamžitě zefektivnit naši práci. Kluci do ní vyplní, jaký pocit zažili na tréninku nebo ráno, když se vzbudí. Tím se dozvíme, kdo je a není připravený trénovat, svou práci tím zúročí i fyzioterapeuti, které zde máme výborné. Pokud ti dostanou informaci pozdě, jsou pak limitovaní. Ale není to nic světoborného,“ dodal Guľa.

Velký důraz klade na osobní trénink. Pryč je doba, kdy celý tým absolvoval stejná cvičení ve stejných dávkách i intenzitě. „Pro mě je velmi podstatné se na hráče koukat jako na individuum. Ne, že budeme všichni běhat stejnou rychlosti se stejným pulsem. Kromě věkových, rychlostních, vytrvalostních parametrů máme tým rozdělený i podle postů. Některé potřebují specifický pohyb,“ prozradil detaily tréninkových procesů ve Viktorii.

První dny přípravy hráči absolvovali speciální zátěžové testy na dynamiku, sílu a další dovednosti. „Je to dnes velmi běžné. Například Tomáš Chorý, který je velmi silný a vysoký chlap, nemůže zdvihat stejné kilogramy jako kluci, co v zimě přišli, tedy Šulcík (Pavel Šulc) a spol. Chci se dívat na hráče jako jednotlivce, cílem je jejich zlepšování. To neznamená, že předtím byli špatní, ale život je o tom, abychom se neustále posouvali,“ pravil nový vládce západočeské střídačky.

Viktoria už ve čtvrtek hraje dva připravné zápasy (11.00 Žižkov, 14.00 Sokolov). Od 27. ledna je v plánu herní soustředění ve Španělsku, kde tým odehraje další čtyři přípravné duely. Do jarní části FORTUNA:LIGY vstupuje Viktoria v neděli 16. února na hřišti Opavy.

