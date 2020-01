Baví nás to, říká Kalvach o drilu pod Guľou. Mluvil i o společném snídání | iSport.cz

Na podzim patřil Lukáš Kalvach ke klíčovým postavám Viktorie pod trenérem Pavlem Vrbou a to samé by mělo platit i na jaře po nástupu slovenského stratéga Adriána Guľy. „Sžíváme se s novým systémem, ještě na tom zapracujeme a určitě si to sedne,“ uvedl středopolař po remíze 0:0 v přípravném zápase s Viktorií Žižkov. Druhá parta Plzně pak roznesla rovněž druholigový Sokolov jednoznačně 6:0.

Jak zápas se Žižkovem hodnotíte?

„Vstoupili jsme do něj celkem dobře, dařila se nám i rozehrávka zezadu, kdy se nám povedlo z toho párkrát vyjet. Akorát jsme některé situace pak vpředu nedohráli, zbytečně jsme to zabrzdili. V druhém poločase to bylo podobné, ale pak už jsme byli hodně rozházení a měli jsme tam mnoho ztrát, takže to bylo nahoru dolů a nemělo to ty parametry, které bychom asi chtěli.“

Byla z toho remíza 0:0 s druholigovým soupeřem. Je v takovém případě výsledek důležitější než výkon?

„Výsledek asi není úplně důležitý, i když do každého zápasu jdeme samozřejmě s tím, že chceme vyhrát. To nás mrzí. Ale sžíváme se s novým systémem, ve Španělsku nás čekají další čtyři zápasy, kde na tom ještě zapracujeme a určitě si to sedne.“

V čem je to pro vás osobně nové?

„V tom, že jsem hrál jako jediná šestka, jinak v tom žádná velká změna není.“

Čím to, že jste se proti Žižkovu neprosadili? Oproti sobotnímu zápasu s Ústím nad Labem (4:1) jste neměli ani moc šancí.

„Viktorka vápno dobře zavírala, když jsme překonali její úvodní vlnu, zbytečně jsme to zabrzdili nebo nedohráli. Žižkov byl ve vápně silný, proto jsme se neprosadili.“

Je v těchto zápasech důležité se nezranit?

„Ano, ale do zápasu nemůžu jít s tím, že bych na to myslel. Jestli to má přijít, tak to přijde. Ale samozřejmě je důležité, že jsme to všichni až na Chorase přežili a jsme zdraví.“

Kalvach byl na podzim oporou západočeského celku. Teď si zvyká pod novým trenérem Adriánem Guľou na nový herní systém





5 zobrazit galerii

Sám jste tam přitom měl moment, kdy jste se v bolestech skácel k zemi. Co se stalo?

„Dosáhl jsem na míč, který mi podjel pod nohou, a roztáhl jsem si trochu v tříslech. Zabolelo mě to ale jen na okamžik, jinak jsem v pořádku.“

Co na změny v přípravě, které přinesl nový trenér Adrián Guľa, říkáte?

„Každý trenér má své metody, zkoušíme nový styl nebo snaží se nám pomoci s určitými variantami, které by nám mohly v lize sedět.“

Spočívá největší změna ve vyšším postavení a napadání?

„Určitě do nás asi nejvíc tlačí represink po ztrátě míče, chce po nás, abychom balon získali co nejvýš nebo donutili soupeře k dlouhému nákopu, protože vzadu máme sílu. Hraje se nám pak lehčeji.“

Baví vás to víc než fotbal, který jste hráli na podzim?

„Všichni se snažíme a určitě cítíme, že to dává smysl. Baví nás to a v pár okamžicích to v zápase tak i vypadalo. S každým trenérem přijde nová energie.“

Jak vám vyhovují společné snídaně, které trenér zavedl?

„Mně to nevadí, mám to rád. Dřív jsem snídal normálně doma, teď akorát vstanu a jdu rovnou na stadion. Snídaně jsou dobré, takže jsem spokojený. Máme to nachystané a kolik toho kdo sní, je už na něm.“