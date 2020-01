Šmicer: Další bombou pro Slavii by mohl být Ševčík. Co radil Součkovi? | iSport.cz

Co říkáte na přestup Tomáše Součka? Vy jste s ním komunikoval, myslíte si, že přestup do Premier League je to, co v tuto chvíli potřebuje a že přišel v nejlepší čas?

„Myslím, že Premier League je nejlepší soutěž na světě a jestli měl nabídku z West Hamu, jsem rád, že ji přijal. Je to pro něj obrovská výzva, může si zase ověřit, jak je na tom. Já myslím, že ukázal všem tady v Čechách, že byl nejlepší hráč, protože hrál ve Slavii, vyhrál titul, hrál Evropskou ligu, Ligu mistrů, hraje v reprezentaci. Už si myslím, že tady neměl co víc dokázat. Takový hráč, který dokáže, že je v Česku nejlepší, by měl jít někam dál a měl by se to pokusit dokázat i v Premier League. Tam bude hrát proti nejlepším hráčům světa a je to rozhodně lepší, než jít někam do Německa nebo do Francie. Když i tam ukáže, že je opravdu výborný hráč, má šanci, že si ho vezme třeba Liverpool, Chelsea nebo úplný top klub. Takže super a budu mu opravdu držet palce.“

Myslíte, že opravdu ještě má potenciál na top klub?

„Je opravdu něco jiného hrát ve Slavii a ve West Hamu. Hra ve Slavii mu seděla, když šel do nároďáku, zase měl okolo sebe slávisty, zase mu to sedělo. Když jsem sledoval pár zápasů West Hamu, trochu se trápí. Je to jiný styl, než Trpišovský ve Slavii. Uvidíme, jak si zvykne a zadaptuje se na hru West Hamu, a jak mu bude sedět. Je možné, že mu ta hra sedět nebude a bude se chvíli na začátku trápit, než si na to zvykne. To je úplně normální. Mně v Anglii trvalo půl roku, než jsem se seznámil i s Premier League, protože to byl skok oproti Francii. Všechno rychlejší, důraznější, jiní rozhodčí, jiný styl fotbalu. Takže uvidíme, jak si s tím Tomáš poradí.“

Tomáš je samozřejmě charakterově skvělý hráč a je vidět, že na tu úroveň jednoznačně má, ale jeho styl je specifický a hodně naroubovaný na to, jakým způsobem hraje celé mužstvo. I tím, že člověk zná, jakým i osobnostním vývojem prošel, myslíte, že ten přechod zvládne?

„Já myslím, že ano, Tomáš je box-to-box hráč, který toho nalítá od vápna k vápnu hodně, není líný na krok a dostane se do hry k balonům. Teď už má rodinu, narodila se mu holčička, takže i toto by mu mohlo pomoct. Má zázemí a v hlavě to má hozeno dobře. Fotbal má rád, miluje ho, udělá všechno pro to, aby uspěl. A já myslím, že uspěje. Aspoň mu držím palce, aby zachránil WHU a byl dál v Premier League.“

Může být důležité taky to, jestli trenér Moyes dokáže naordinovat styl, který mu bude vyhovovat?

„Trochu se toho bojím. V posledních zápasech se zdálo, že West Ham hrál trochu při zdi. Že moc vyčkávali, že si tolik nevěřili, že v podstatě ani nezkoušeli hrát nějaký presink nebo výš. Zatáhli se na svou půlku a čekali, co udělá soupeř. A myslím, že tudy cesta moderního fotbalu moc nevede. Nebo vůbec toho, jak jít sebevědomě za záchranou. Je vidět, že se jim nedaří a že je tam spíš hra s takovým strachem, místo toho, aby byli aktivnější. Myslím, že Tomášovi by určitě sedělo víc, kdyby hráli to, co ve Slavii - byli aktivní, napadali a hráli odvážně dopředu. V této hře Tomáš najde větší uplatnění.“

Hotovo, Souček míří do West Hamu. Může se v Anglii prosadit?

Teď je na půlročním hostování. Říkal jste, že vám trvalo půl roku, než jste se adaptoval na Premier League. Co jste mu poradil, že je pro něho nejdůležitější věc, aby zapadl do prostředí a dokázal se mu přizpůsobit?

„Určitě je důležité, aby se co nejrychleji sžil s týmem a získal určitou jistotu, sebedůvěru při trénincích. To mu pomůže i do zápasů. Protože když na trénincích ukáže spoluhráčům, že je dobrý a že na to má, začnou ho brát a nebudou se mu bát přihrát, budou mu dávat víc balonů. Je potřeba si je získat. Co jsem mu radil, bylo to, aby si na trénincích co nejvíc zvyknul na spoluhráče, dostal se do té party.“

A trochu si i sjednal respekt? V zahraničních klubech jsou hráči s velkými egy a on působí dojmem velmi nezištného hráče.

„Bude to pro něj změna, protože ve Slavii se hrálo všechno přes něj. Když se rozjížděla akce, všechno šlo přes Tomáše, takže ve West Hamu bude potřeba, aby mu trenér dal důvěru. Když ho nechá hrát to, co ve Slavii, tak to bude dobré. Jakmile mu ale bude hledat nějakou pozici jinde, nebo pozici, kde on není zvyklý, může mu to trvat déle, nebo se mu může stát, že trenér nevyužije všechny jeho možnosti. Kolikrát nemusí být chyba jenom v samotném hráči. Je to jako když Schicka stavěli v AS Řím na křídlo. Podle mě Schick není křídlo. Pak se tam neprosadil, a i když přišel za velké peníze, šel jinam. To samé se může stát třeba Tomášovi. Nepřeju mu to, ale tohle je taky scénář. Můžou mu dát pozici, kterou Tomáš nikdy nehrál, nebo na ni nebude tak zvyklý, a nemusí to tam jít jako ve Slavii.“

Máte z toho dojem, že ho West Ham opravdu chtěl i tím, kolik peněz za něj dal? Že by mohl být základním stavebním kamenem?

„Nevím, jak dlouho ho sledovali a jaký má West Ham skauting. Jestli to bylo delší dobu, nebo cítí, že ho potřebují narychlo, protože bojují o záchranu a Tomáš je kvalitní hráč, který byl k mání. Do toho bych se úplně nechtěl pouštět. Ale když už za něj dávají takové peníze, tak si prostě myslím, že vědí proč. Je to dobrá smlouva i pro Slavii i Tomáše. Aspoň nejde do klubu, kde se musí bát, že bude hrát druhou ligu, kdyby se to nepovedlo. Do rizika jde spíš West Ham, protože zaplatil za půlroční hostování docela dost peněz.“

Co se týče právě Slavie, jak myslíte, že bude zaplněna její díra v záloze?

„Slavii odešlo přes zimu hodně gólů, neodešel jenom Souček, ale taky Hušbauer a Škoda. A řekl bych, že za posledních pět let jsou to takoví nejspolehlivější střelci. Tito tři kluci dávali pravidelně hodně gólů, takže Slavii budou určitě hodně chybět. Na druhou stranu dostanou šanci kluci, kteří mají v mých očích velkou budoucnost. Myslím, že víc prostoru dostane Ševčík, který se mi na podzim moc líbil a hrál výborně. Přišel Hellebrand, jsou tam kluci jako Provod a Takács, kteří dostanou zase větší prostor. O Slavii se samozřejmě nebojím. Bude takové divné vidět ji bez Součka, Škody a Hušbauera. Na to jsme byli zvyklí, byli základními kameny posledních pěti let, ale doba jde dál. Slavia vydělala docela dost peněz a zaslouženě dostanou šanci mladí kluci, díry zaplní a zase to teď pár let potáhnou oni.“

Byla by cesta pro Slavii koupit někoho jako přestupovou bombu v této situaci? To se v takových situacích v Edenu dělalo dřív.

„Ne vždy velké transfery přinášejí velké výkony, protože na jednom týmu z naší ligy můžeme vidět, že ne všechno se povede. Byl tu trenér Stramaccioni, který se snažil koupit zahraniční hráče za velké peníze, a velký úspěch to nepřineslo. Mně se líbí cesta, která tu byla před dvaceti lety, a už tady byla dávno vymyšlena – stahovat si nejlepší hráče z klubů jako Olomouc, Budějovice nebo Příbram, Teplice. Dávat je do Slavie, do Sparty. Dřív to tak bylo vždycky, dnes je to tak jenom do Slavie. Dostat z nich to nejlepší a dostat je do zahraničí. Když jsem hrával, Karel Poborský šel z Budějovic přes Žižkov do Slavie, hrál evropské poháry a prodal se ven. Tak by to mělo být. Teď třeba Slavia koupila Hellebranda ze Slovácka, tak věřím, že to bude kluk, který dostane šanci se ukázat a půjde dál. Ševčík se teď ukázal a už dal dva krásné góly na Chelsea. Tak by měl, myslím, český fotbal fungovat. Že menší kluby dají prostor větším a budou pak participovat i na větších prodejích. Třeba transfer Alexe Krále byl krásný. Nejdřív byly spokojeny Teplice i Slavia a potom ještě jednou tolik, když odešel do Ruska. Takto je český fotbal i nastaven a musí to tak fungovat. Potom nastala doba, kdy si hráče kluby přeprodávaly rovnou, ať už to byla Olomouc, Ostrava, Teplice… Oni je prodají, ale nakonec za ně vyinkasují míň, než kdyby je přeprodávali i přes Plzeň nebo Slavii.“

Naopak tímto způsobem ještě dostanou procenta z dalších přestupů.

„Přesně tak. A i pro ty kluky je to lepší. Hrají nejdřív v menších klubech a není tam taková konkurence. Když hraješ v Teplicích nebo Budějovicích výborně, pak opravdu hraješ. Ale potom přijdeš do Slavie, do Sparty a tam už jsou větší tlaky, nemusíš mít takovou pozici. A když ten mezistupeň vynecháš, jdeš do zahraničního klubu a ani si nezkusíš tu konkurenci třeba ve Slavii nebo ve Spartě, tak přijdeš do zahraničí a je po tobě. To vydrží jenom málokdo. To už musí být extra dobrý, aby to zvládl.“

O kom si myslíte, že by ze stávajícího slávistického kádru mohl v budoucnu odejít třeba za podobnou částku jako dnes Souček?

„Myslím, že Ševčík má šanci. Ten se mi moc líbí, je běhavý, chce balon, nebojí se s ním hrát.“

Vidíte se v něm trochu?

(smích) „On je ještě běhavější, zas tak běhavý jsem nebyl. Hrál jsem víc dopředu, byl jsem ofenzivnější. On i víc brání v záloze. Ale určitě i brankář Ondřej Kolář má velký potenciál vzhledem k tomu, jak se vypracoval za poslední rok nebo dva, je tam velký posun. Takže on má taky potenciál jít za velké peníze.“