Slabý Tetteh, levonozí stopeři vedle sebe. Co ukázala generálka Sparty? | iSport.cz

Útočník Sparty Benjamin Tetteh (vpravo) v generálce na jarní část sezony proti švédskému Malmö • FOTO: Pavel Mazáč / Sport PŘÍMO Z MARBELLY | Finální prověrku před startem jarní části sezony si představovala úplně jinak. Sparta ovšem generálku na druhou polovinu ročníku nezvládla, švédskému vicemistrovi Malmö po unylém výkonu podlehla 0:2. Co závěrečný duel Letenských v rámci španělského soustředění ukázal?

Zabržděný Tetteh Ještě v Praze na Strahově nasázel tři góly Jihlavě (5:0), trenéři si pochvalovali jeho přístup i výkonnost. V momentě, kdy začalo jít trochu do tuhého, ovšem Benjamin Tetteh nechal svůj potenciál v šatně. Proti Malmö odvedl mizerný výkon. Na hrotu ztrácel míče, nepracoval pro mužstvo, nebyl vůbec nebezpečný. „Je to těžké, když se nemůžete o hroťáka opřít. Určitě to nebylo jeho utkání,“ prohlásil kouč Václav Jílek na adresu mladého Ghaňana. Benjamin Tetteh zpracovává v tísni míč v přípravném duelu se švédským Malmö • Foto Pavel Mazáč / Sport

Dva stopeři, dva leváci S průběhem soustředění v Marbelle bylo stále jasnější, jaká stoperská dvojice pro jaro Spartě krystalizuje. Ke stálici Davidu Lischkovi se zařadil Dávid Hancko. Putoval na pozici pravého stopera i navzdory tomu, že je ortodoxní levák. Jak to talentovanému duu klapalo? Směrem dozadu defakto v pořádku, rozehrávka ale v některých momentech vázla. „Směrem dopředu máme vyšší nároky, zejména co se týče zakládání kombinace. Hancko hrál přes nohu, neudělal fatální chybu, ale u dvou tří situací bych očekával, že je bude řešit s větším klidem,“ zhodnotil Jílek. U téhle varianty by měl každopádně zůstat, ve slovenském reprezentantovi dřímá obří potenciál. Isaac Kiese Thelin z Malmö si zpracovává hrudí míč v souboji s obráncem Sparty Davidem Lischkou • Foto Pavel Mazáč / Sport

Vindheim si drží standard Nenašli bychom příliš sparťanů, kteří by si v generálce udrželi nějaký přijatelný standard. Andreas Vindheim to ovšem dokázal. Opět hobloval pravou postranní čáru, znovu a znovu se neúnavně pouštěl do sprintového náběhu po křídle. Hlavně v prvním poločasu dobře spolupracoval s Bořkem Dočkalem, chemie této dvojice se neustále prohlubuje. Prostor pro zlepšení je ve kvalitě finální přihrávky. Nor měl několik dobrých pozic k centru do šestnáctky, potřebná přesnost ovšem scházela. Andreas Vindheim se zabydluje na pravém kraji sparťanské obrany • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Produktivita Na podzim Sparta střílela spoustu gólů, tahle složka její hry byla víceméně v pořádku. Cestou do Španělska ovšem Letenským zvlhnul prach. Ve třech utkáních se trefili jen dvakrát. A to je obrovská bída. Hlasitou výstrahou je především fakt, že si v generálce s Malmö vytvořili jen minimum opravdu nebezpečných příležitostí. S ohledem na výše zmíněné se návrat Václava Drchala jeví ještě mnohem kruciálněji, než by se na první pohled mohlo zdát.