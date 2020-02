Průměr pod 21 let. Trpišovský poslal mládí Slavie proti hráčům za miliony | iSport.cz

Jakub Křišťan 17 let (obránce) Jakub Markovič - 18 let (brankář) Daniel Kosek - 18 let (obránce, nastoupil jako pravý záložník) Joao Felipe - 18 let (záložník) David Zima - 19 let (obránce) Patrik Hellebrand - 20 let (záložník) Zasáhli v průběhu: Adam Toula - 17 let (útočník) Lukáš Červ - 18 let (záložník)