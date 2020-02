Weber prozradil, jak z Komličenka udělal hvězdu. Na Slavii by měl, říká | iSport.cz

Je mužem, který nastartoval motor ruské značky. Trenér Jozef Weber udělal z Nikolaje Komličenka v Mladé Boleslavi zabijáka, jenž v minulé sezoně nasázel rekordních 29 gólů a v lednu za 100 milionů korun přestoupil do Dynama Moskva . Teď se bez něho musí obejít. A nejen on. „České lize bude chybět, trvám na tom, že u nás byl nedoceněný,“ říká kouč a vzpomíná, jak střelce probudil statistikami naběhaných kilometrů nebo jak riskoval, když mu povolil odlety do Ruska.

Jeho portrét ze skříňky, jež mu náležela, už zmizel. A ještě jeden snímek: ten, na němž Nikolaj Komličenko skáče na klubko spoluhráčů slavících gól. Symbol jeho přerodu.

Kouč Jozef Weber strženou fotku najde a zapózuje s ní jen na přání. Jako motivace pro ostatní Komličenko funguje skvěle, zároveň však teď trenér s šedivými kudrlinami musí udělat vše pro to, aby duch 24letého ruského fotbalového bohatýra z kabiny vyvanul.

V tom smyslu, aby tým neulpěl v sentimentální minulosti. Jó, to Komličenko by...

„Nemůžu si to dovolit ani kvůli sobě, ani mužstvu. Už je to pryč, navíc na to v každodenní práci zapomenete. Podívám se, jestli Komli hraje, ale v šatně už máme jiné fotbalisty,“ říká Weber.

Začíná nová etapa. Bez Komličenka, ale i jeho kumpána z útoku Murise Mešanoviče či záložníka Pavla Buchy.

Klub vám čerstvě prodloužil smlouvu až do června roku 2022 a mluví se o tom, že je „nevypověditelná“. Není to i svého druhu odměna za to, že se vypořádáte s takovými ztrátami?

„Smlouva je postavená na vzájemné důvěře. Přiznám se, že s Komličenkovým odchodem jsem počítal už v létě. V tomhle směru se pro mě vlastně nic nezměnilo. U Murise to byla otázka času. Šel k nám za nestandardních podmínek ze Slavie, měl výjimečný vztah s panem Jinochem (sportovním ředitelem) a můžu říct i se mnou, znali jsme se z Jablonce. Mohl jít jinam, ale svým způsobem na nás počkal, chtěl k nám. A dostal slib, že pokud přijde nabídka ze zahraničí, uvolníme ho. Na jaře nebo v létě jsem to tolik neřešil, ale pak s Komličenkem vytvořili výborný tandem. Začal jsem mít obavu, že k odchodu do ciziny dojde. A mrzel mě pak nejvíc.“

Jenže přišly i další rány...

„Situaci nám zkomplikovala zranění Marka Matějovského a sedmnáctiletého Davida Pecha, který vypadal opravdu dobře. To mě mrzí. Ale máme svou filosofii, věříme, že mužstvo i díky příchodům znovu nastartujeme a budeme konkurenceschopní. Kdo znal před dvěma lety Komličenka? A kdo před rokem Buchu? To je pro naše hráče obrovská motivace. Říkal jsem jim, že mají velké štěstí, že jsou v Boleslavi v éře, kdy nekupuje hotové hráče jako dřív, ale sází na to, že si je může vychovat nebo posunout výš.“

Matějovský patří na hřiště

Pro osmatřicetiletého veterána Marka Matějovského musela být přetržená achilovka velkou ranou. Neviděl jste na něm pochybnosti, jestli se vrátí?

„Teď budu mluvit na rovinu: Dva dny byl dole. Když jsem ho pak viděl doskákat o berlích, říkal jsem mu, že má zatím židli u mě v kanclu a může se připravovat i na další kariéru.